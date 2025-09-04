Didieji kiaulių augintojai piktinasi: mūsų problemos nėra sprendžiamos

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas sako, kad ūkiai yra sudėtingoje situacijoje, nes jų problemos nėra sprendžiamos, nors AKM protrūkius galima prognozuoti iš anksto. Be to, jo teigimu, kyla grėsmė gyvūnų gerovei.
„Atsiduriame ganėtinai sudėtingoje situacijoje šiandien, kai yra aukštų postų dalybos, nėra sprendžiami realūs klausimai, konkretūs, fermose, kur kyla grėsmė ir gyvūnų gerovei, ir ūkių saugumui dėl maro, ir ekonominiai nuostoliai patiriami“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė A. Baravykas.
„Mūsų tikslas yra pasiekti, kad valstybinės institucijos atliktų savo darbus net tais momentais, kai persistumdomos pozicijos, keičiasi vieni ar kiti pareigūnai“, – pridūrė jis.
Pasak A. Baravyko, AKM pasireiškė dar liepos mėnesį Joniškio, Kelmės bei Radviliškio rajonuose.
Jo teigimu, komerciniams ūkiams taikomos griežtos biosaugos taisyklės, tuo metu smulkiesiems taisyklės yra švelnesnės. tačiau daugiau nei 60 proc. smulkiųjų kiaulių augintojų neatitinka reikalavimų.
„Konstatuoja tyliai, pašnibždomis, skėsčiojama rankomis ir tarsi visa tai gerai. Tai turi didžiules pasekmes profesionaliems kiaulių augintojams, kurie išaugina mėsą vartotojams Lietuvoje“, – teigė A. Baravykas.
„Šitie ūkiai patenka į zonas, iš kurių mėsa negali būti prekiaujama, yra apribojimai, dėl protrūkių jie patenka į apsaugos ir priežiūros zoną, ji yra iki 10 km spinduliu ir ūkiai visiškai negali išvežti jokios gyvos kiaulės iš ūkio. Variantas, kad neišveš 30 dienų, yra labai sudėtingas ūkiui, bet šiemet jau yra toks variantas kad 25 dienas buvo ūkis uždarytas ir liko tik penkios dienos, o senkantis protrūkis lėmė, kad ūkiai dar 30 dienų turi sėdėti toje zonoje ir nieko nevežti“, – aiškino Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas.
