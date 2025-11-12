„Energoatom“ tarybai vadovavęs Jarekas Niewerowiczius apmaudžiu vadina sprendimą ją paleisti

Kaip rašo portalas, Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU) šią savaitę pranešė apie operaciją „Midas“, kurią vykdant buvo išaiškinta energetikos sektoriuje veikęs nusikalstamas susivienijimas. Būtent vykdant šį tyrimą, antradienį Vyriausybė paleido „Energoatom“ stebėtojų tarybą.
J. Niewierowiczius teigė, kad toks sprendimas yra apmaudus ir įvykęs po svarbaus tarybos žingsnio.
„Apmaudu, kad vos po kelių valandų, po mūsų sprendimo nušalinti su tyrimu siejamus asmenis ir pradėti įmonės forensinį finansų tyrimą, visa stebėtojų taryba buvo atleista“, – „15min“ sakė jis.
J. Niewierowicziaus teigimu, „nepriklausomų tarybos narių pašalinimas jokiu būdu nepadeda sustabdyti korupcijos. Priešingai – tai dar labiau padidina rizikas“.
Vyriausiojo šalies vadovo patarėjo pareigas J. Niewierowiczius ėjo nuo 2019 metų, vadovavo prezidento Aplinkos ir infrastruktūros grupei. 2012–2014 metais jis dirbo Lietuvos energetikos ministru.
Kaip rašė BNS, „Energoatom“ teigia, kad didelio masto tyrimas dėl kyšininkavimo šalies energetikos sektoriuje neturi įtakos jos veiklai.
Į Ukrainos energetikos sektorių plūstelėjo daug vietinių ir užsienio lėšų, Rusijai tęsiant išpuolius prieš šį sektorių.
NABU pavesta išnaikinti įsišaknijusią korupciją, kuri plačiai laikoma kliūtimi Kyjivo pastangoms prisijungti prie ES. Agentūra dažniausiai tiria aukšto lygio korupcijos bylas, susijusias su aukšto rango pareigūnais ir valstybės valdomomis įmonėmis.
NABU anksčiau pranešė atskleidusi didelio masto korupcijos schemą, susijusią su išpūstais karinių pirkimų kontraktais ir milijonų dolerių, skirtų minosvaidžių sviediniams Ukrainos gynybai, pasisavinimu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis palankiai įvertino naujausią tyrimą. Pirmadienį jis nurodė, kad „bet kokie veiksmai kovojant su korupcija yra neatidėliotini“.
Jis paragino vyriausybės pareigūnus bendradarbiauti su tyrėjais.
Anksčiau trečiadienį prezidento raginimu atsistatydino Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk ir teisingumo ministras Hermanas Haluščenka.
S. Hrynčuk tvirtina, kad nepažeidė jokių įstatymų.
Kovos su korupcija tyrėjai teigia, kad „Energoatom“ tiekėjai buvo verčiami mokėti kyšius, siekiančius 10–15 proc. sutarties vertės, kad galėtų toliau teikti bendrovei paslaugas ir prekes.
Tyrėjai taip įtaria, jog keli aukšto rango pareigūnai pasinaudojo savo ryšiais, kad „išlaikytų kontrolę personalo sprendimų, viešųjų pirkimų procesų ir finansinių išteklių srautų atžvilgiu“, vykdydami kyšių schemą.
Naujausi komentarai