Europos Komisija pritarė siūlytiems Strateginio plano pakeitimams: tiksliau atlieps poreikius

„EK patvirtinti Strateginio plano pakeitimai leis dar tiksliau reaguoti į šiandienos žemės ūkio sektoriaus poreikius“, – pranešime cituojamas žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
„Pagaliau radome sprendimą dėl daugiamečių pievų – be ūkininko sutikimo net ir penkis metus neartos kultūrinės pievos netaps daugiametėmis. Siekiame, kad paramos lėšos būtų panaudojamos kuo efektyviau, o investicijos kurtų didžiausią naudą tiek ūkininkams, tiek aplinkai. Ypatingą dėmesį skiriame melioracijos infrastruktūros atnaujinimui, tvarių investicijų skatinimui ir administracinės naštos mažinimui, kad Lietuvos žemės ūkis būtų konkurencingas, atsparus klimato iššūkiams ir pasirengęs ateities pokyčiams“, – priduria jis.
Kaip praneša ŽŪM, vienas svarbiausių pakeitimų susijęs su intervencine priemone „Investicijos į melioracijos sistemas“. Atsižvelgiant į mažą susidomėjimą reguliuojamojo drenažo įrengimo veikla jau rekonstruotose melioracijos sistemose ir didelę melioracijos sistemų rekonstravimo paklausą, ministerija nusprendė šias dvi veiklas apjungti.
Numatoma remti melioracijos sistemų rekonstravimą su privalomu reguliuojamojo drenažo diegimu, taikant 65 proc. paramos intensyvumą. Priemonės tikslas – modernizuoti nusidėvėjusias melioracijos sistemas, gerinti dirvožemio vandens režimo valdymą, didinti žemės ūkio naudmenų atsparumą ekstremaliems klimato reiškiniams ir kartu užtikrinti tvarią gamtos išteklių apsaugą nuo taršiųjų medžiagų išplovimo.
Nors paramos lėšų šioje priemonėje likę nedaug, ŽŪM tikisi, kad šis pakeitimas leis efektyviau panaudoti lėšų likutį, paspartins melioracijos infrastruktūros atnaujinimą ir sustiprins aplinkosauginius rezultatus. Teigiama, jog kvietimų šiemet nebebus, o ateinančių metų kvietimų datos bus patvirtintos 2026 m. pabaigoje.
EK taip pat pritarė pakeitimams, susijusiems su intervencine priemone „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Iki šiol, anot ŽŪM, teikiant paramą pagal šią priemonę, nebuvo taikoma projektų atranka – paraiškos buvo priimamos pagal ribotos trukmės kvietimus, kurie galėjo būti sustabdomi pasiekus kvietimui numatytą lėšų sumą.
Anot ministerijos, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems pareiškėjams pateikti paramos paraiškas iki kvietimo pabaigos, didinti teikiamų projektų kokybę ir atrinkti didžiausią pridėtinę vertę kuriančias tvarias investicijas, bus pradėta taikyti projektų atranka.
Prioritetas bus teikiamas investicijoms, kurios prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako emisijų mažinimo, taip pat smulkesniems ūkiams, jauniesiems ūkininkams, kooperatyvams bei ūkiams vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Pasak ŽŪM, tvarioms investicijoms pagal šią priemonę iš viso numatyta 56,25 mln. eurų Strateginio plano lėšų. Kvietimas numatytas jau šių metų rugsėjo 1–28 d., jam skirta ne mažiau kaip 17 mln. eurų.
EK taip pat pritarė Strateginio plano pakeitimams, susijusiems su daugiamečių pievų reglamentavimu, kurie parengti atsižvelgiant į naujausius ES žemės ūkio politikos supaprastinimo reglamento („Omnibus III“) pakeitimus.
Pagal naująją tvarką žemė, kuri 2026 m. sausio 1 d. buvo priskirta ariamosios žemės kategorijai, ir toliau bus laikoma ariama žeme ir nebus automatiškai perklasifikuojama į daugiamečius žolynus, net jeigu ji per pastaruosius 5 metus nebuvo ariama, dirbama ar atsėta kitomis žolių ar žolinių pašarų rūšimis. Skelbiama, jog žemės statusas bus keičiamas tik pačiam pareiškėjui pageidaujant.
ŽŪM teigia, jog tęsia Strateginio plano tobulinimą ir šiuo metu rengia bei su socialiniais partneriais derina naujus pakeitimus. Jie bus pristatyti birželio 16 d. vyksiančiame Strateginio plano stebėsenos komiteto posėdyje, o vėliau teikiami derinti EK.
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