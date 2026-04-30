Eurostatas: išankstinė metinė infliacija balandį euro zonoje – 3 proc., Lietuvoje – 4,9 proc.

Šių metų kovą metinė infliacija euro zonoje siekė 2,6 proc., Lietuvoje šis rodiklis buvo vienas aukščiausių visoje Europoje – 4,4 proc.
Vertinant pagrindines euro zonos infliacijos sudedamąsias dalis, prognozuojama, kad balandį didžiausią metinį augimą parodys energijos kainos (10,9 proc., palyginti su 5,1 proc. kovą), taip pat paslaugos (3,0 proc., palyginti su 3,2 proc. kovą), maistas, alkoholis ir tabakas (2,5 proc., palyginti su 2,4 proc. kovo mėn.) bei neenergetiniai pramoniniai produktai (0,8 proc., palyginti su 0,5 proc. kovą).
