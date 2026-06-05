 Eurostatas: užimtumo augimas Lietuvoje per ketvirtį – didžiausias ES

Eurostatas: užimtumo augimas Lietuvoje per ketvirtį – didžiausias ES

2026-06-05 16:03
Lukas Oželis (BNS)

Gyventojų užimtumas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 2025 metų ketvirtuoju ketvirčio, augo daugiausiai ES – 1,8 proc. punkto, tačiau palyginti su tuo pat laiku pernai, jis sumažėjo 0,3 punkto ir siekė 7,4 proc.

<span>Eurostatas: užimtumo augimas Lietuvoje per ketvirtį – didžiausias ES</span>
Eurostatas: užimtumo augimas Lietuvoje per ketvirtį – didžiausias ES / T. Urbelionio / BNS nuotr.

Estijoje užimtumas augo atitinkamai 0,3 ir 0,9 punkto, Latvijoje – 1,3 ir 0,1 punkto, Lenkijoje – 1,3 ir 0,2 punkto.

Tuo metu visoje ES užimtumas per ketvirtį nekito, o per metus augo 0,5 proc.

Šiame straipsnyje:
Eurostatas
darbo rinka
gyventojų užimtumas

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