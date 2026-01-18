Finansų ministras vyksta į Briuselį, kur bus sprendžiama dėl Rimanto Šadžiaus posto ECB

Dėl to apsispręs pirmadienį ir antradienį posėdžiausianti ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba.
K. Vaitiekūnas anksčiau sausį teigė, jog ECB valdyboje iki šiol nebuvo atstovų iš 2004-aisiais ir vėliau prie ES prisijungusių šalių, o R. Šadžiaus patirtis centriniam euro zonos bankui būtų „neįkainojama“.
Pats R. Šadžius sakė tikintis, jog jo žinios gali būti sėkmingai panaudotos ECB veikloje.
R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.
2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse.
Naujausi komentarai