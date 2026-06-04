FNTT duomenys verčia susirūpinti: įtartinų piniginių operacijų skaičius auga

Kaip nurodoma FNTT pranešime spaudai, daugiausiai STR pranešimų teikė bankai (81,6 tūkst.), virtualiųjų valiutų operatoriai (VASP, daugiau nei 13 tūkst., 2024 m. – 8,3 tūkst.) ir elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos (6,1 tūkst.).
FNTT pastebi, kad 2025 m. STR pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesne analitinio vertinimo apimtimi.
„Gautų STR pranešimų skaičiaus augimą reikšmingai lemia finansų sektoriaus technologinė pažanga, nuolat tobulinamos rizikų stebėsenos sistemos, vis dažniau taikomi automatizuoto sandorių stebėjimo bei dirbtinio intelekto sprendimai. Šios priemonės leidžia efektyviau identifikuoti įtartinus operacijų modelius ir galimus pinigų plovimo ar sukčiavimo požymius“, – teigia FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos (PPPV) viršininkas Edmundas Jankūnas.
2025 m. PPPV Analizės skyriaus analitikams išsamesnei analizei buvo paskirti 21 295 pranešimai (2024 m. – 10 026). Anot FNTT, tai rodo, kad augo ne tik bendras STR pranešimų skaičius, bet ir sudėtingesnių, papildomo vertinimo reikalaujančių atvejų apimtis. 2025 m. pagrindinis analitinis krūvis buvo koncentruotas bankų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų bei virtualiųjų valiutų operatorių sektoriuose.
Sustabdytos lėšos sąskaitose ir grynųjų pinigų operacijos
2025 m. gautų pranešimų skaičius apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas padidėjo iki 893 pranešimų, o bendra sustabdytų lėšų suma siekė beveik 71 mln. eurų.
Dauguma šių pranešimų buvo susiję su sukčiavimo atvejais arba nenustatyta lėšų kilme, kai klientai finansų įstaigoms nepateikė prašomų dokumentų, pagrindžiančių lėšų šaltinį.
Per 2025 m. FNTT sulaukė beveik 1,2 mln. pranešimų apie grynųjų pinigų operacijas – grynųjų pinigų įnešimus, keitimus ir išėmimus. Didžiausią šių pranešimų dalį pateikė bankai.
Dažniausiai pranešama apie sukčiavimus
FNTT pabrėžia, kad jau daugelį metų sukčiavimas yra labiausiai paplitusi nusikalstama veika elektroninėje erdvėje ir sudaro didelę dalį gaunamų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.
„Pranešimuose vyrauja įvairios sukčiavimo formos – investicinis ar romantinis sukčiavimas, sukčiavimas el. paštu (angl. phishing), telefonu (angl. vishing), SMS žinutėmis (angl. smishing), apsiperkant internetu, jungiantis prie el. paslaugų teikėjų svetainių bei perkant prekes ar bilietus į koncertus ir kitus renginius per skelbimų platformas ar socialinius tinklus“, – teigiama tarnybos pranešime.
Anot FNTT, Lietuvoje auga virtualiosios valiutos naudojimas neteisėtiems tikslams apimtys: asmenys atlieka operacijas tamsiajame internete virtualiosios valiutos adresais, kurie siejami su narkotinių medžiagų, seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos, mokėjimo kortelių duomenų platinimu, terorizmo finansavimu ar kitais virtualiosios valiutos adresais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, atlieka didelių sumų pervedimus, negalėdami pagrįsti lėšų kilmės.
FNTT atkreipia dėmesį ir į pinigų mulų naudojimą. Pinigų mulai – tai asmenys, kurie, dažniausiai už atlygį, priima ir perveda ar kitaip perleidžia neteisėtai gautas lėšas į kitų asmenų sąskaitas.
„Tokie asmenys taip pat gali perleisti savo banko sąskaitos ar prisijungimo prie jos kontrolę tretiesiems asmenims. Jie gali veikti sąmoningai, suprasdami savo veiksmų neteisėtumą, tačiau kai kuriais atvejais į schemas įtraukiami nesuvokdami, kad jų sąskaitos naudojamos nusikalstamai veiklai“, – nurodo FNTT.
Taip pat stebimas ir fiktyvių įmonių naudojimas. Anot FNTT, fiktyvių įmonių veikimas glaudžiai susijęs su tranzitiniais mokėjimais ir sąskaitomis.
Naujausi komentarai