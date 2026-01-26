 Grikšas Varšuvoje tarsis dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto srityje

Grikšas Varšuvoje tarsis dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto srityje

2026-01-26 07:13
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pirmadienį lankosi Lenkijoje, kur tarsis dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto srityje ir pasirašys dvišalį tai numatantį susitarimą.

Edvinas Grikšas
Edvinas Grikšas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip pranešė ministerija, E. Grikšas Varšuvoje susitiks su už skaitmeninimo, ekonomikos ir technologijų sritį atsakingais Lenkijos ministrais.

Ministras Varšuvoje lankysis sausio 26–27 dienomis.

Šiame straipsnyje:
Edvinas Grikšas
dirbtinis intelektas
Varšuva

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų