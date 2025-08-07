 Grįžote po atostogų? Pirmiausia – atsukite čiaupus

2025-08-07 14:14
Arnas Mazėtis (LNK)

Kodėl, grįžus į namus po atostogų ar tiesiog savaitgalio, atsukus vandenį iš čiaupo justi negeras, netgi puvėsio kvapas? Kaip išvengti problemų ir ką daryti, kad namuose visada naudotumėmės tik sveiku vandeniu. Pasirodo, šis kvapas gali būti netgi pavojingas, nes vamzdynuose stovintis vanduo – puiki terpė veistis itin pavojingoms bakterijoms.

Grįžote po atostogų? Pirmiausia – atsukite čiaupus / freepik.com nuotr.

Kaip išvengti problemų ir ką daryti, kad namuose visada naudotumėmės tik sveiku vandeniu, pasakojo „Vilniaus šilumos tinklų“ Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.

– Kodėl, grįžę po atostogų, pajuntame papuvusio kiaušinio tvaiką?

– Tai – dėl užsistovėjusio vandens. Ten, matyt, yra bakterijų, kurios gali sukelti nemalonų kvapą.

– Kas veisiasi vandenyje ir vamzdynuose, kol ilgesnį laiką nenaudojame vandens?

– Dažniausiai sutinkama ir labiausiai rizikinga – legionelės bakterija. Jai labai palanki terpė veistis yra 20–50 laipsnių temperatūroje ir užsistovėjusiame vandenyje.

– Kuo pavojinga ši bakterija?

– Ji pavojinga, nes sukelia infekciją – legioneliozės ligą. Žinome, kad nuo jos pasitaiko ir mirčių. Pavojinga ji dėl to, kad užsikrėtus yra didelė rizika, jog viskas gali pasibaigti net mirtimi.

– Bet nuo ko užsikrečiama? Nuo užsistovėjusio vandens? Kur čia problema?

– Jeigu gersime vandenį – tikėtina, kad neužsikrėsime. Bet geriant gali būti įkvepiama vandens lašelių, kurie gali būti užkrėsti legioneliozės bakterija. Vienas nuo kito neužsikrėsime, gerdami taip pat, bet jeigu lašeliuose yra bakterijų ir jų įkvėpsime – galime užsikrėsti.

– Grįžus po atostogų, ką daryti su čiaupais namuose?

– Kai ilgai nebūname ir vanduo ilgą laiką neteka mūsų būstuose – jį reikia nuleisti. Paprastai, be gailesčio atsukus karštą vandenį. Pabrėžiu, kad reikia nuleisti ne tik šaltą, bet ir karštą vandenį, ir palaikyti kelias minutes, kad būtų atliekama dezinfekcija.

– Kaip žinoti, kad man tiekiamas vanduo yra saugus?

– Atsukus karštą vandenį, maždaug per minutę – gal šiek tiek daugiau – neturėtų būti įmanoma laikyti rankos. Tai reiškia, kad vanduo yra saugioje temperatūroje – 50 laipsnių. 20–50 laipsnių – tai intervalas, kada bakterijos veisiasi, o 50 laipsnių – tai higieninė norma, kuri turi būti karštam vandeniui.

– Bet, nuleidžiant vandenį po atostogų, kiek laiko reiktų laikyti atsuktą čiaupą?

– 3–4 minutes. Minutės neužtenka.

Raginame pasidaryti terminę dezinfekciją.

– Ar legionelės gali veistis ne tik vandenyje? Pavyzdžiui, tinkleliuose, čiaupuose, dušo galvutėse? Ar jas reikia papildomai valyti?

– Tikrai taip – visur, kur eina vamzdynai. Dėl to vamzdynų termošokas turi pasiekti galutinius prietaisus – dušo galvutes, čiaupus. Tą reikia daryti bent kartą per mėnesį, kad būtų saugu ir sumažinta rizika. Reikėtų tai daryti dažniau nei kartą per metus.

– Vasarą ant namų skelbimų lentos matome pranešimus, kad bus pakelta vandens temperatūra – palaikykite 5 min. atsukus čiaupą. Kam to reikia ir ar visi namai tai daro?

– Negaliu atsakyti, ar visi namai tai daro, nes tai yra namo prižiūrėtojo atsakomybė. Tikimės, kad taip. Namo prižiūrėtojai organizuoja dezinfekciją – termošoką, kad būtų atliekama profilaktika. Į namo sistemas paduodamas karštesnis nei 50 laipsnių vanduo. Per tas kelias dienas gyventojams suteikiama galimybė atsukti čiaupus, palaikyti 5 min. ir atlikti dezinfekciją.

– Tai vanduo yra švarus ir sveikas, bet bakterijos veisiasi tik vamzdynuose. Tai kito būdo, kaip išvengti – po atostogų ar šiaip – nėra?

– Ne, nėra. Ar užsistovėjęs po atostogų, ar profilaktiškai – nebūtina laukti visuotinės dezinfekcijos. Tą galima daryti ištisus metus. Vamzdynuose temperatūra tai leidžia. Raginame pasidaryti terminę dezinfekciją.

