Gyventojų saulės elektrinėms – dar 13 mln. eurų paramos

Kvietimą planuojama skelbti gegužės pabaigoje – birželio pradžioje, ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.
„Vien pernai prisijungė daugiau nei 53 tūkst. gaminančių vartotojų, tad ir toliau skatiname gyventojus pasinaudoti parama ir įsirengti nuosavas saulės elektrines, taip pat rinktis pažangius, efektyvius ir Europos Sąjungoje pagamintus sprendimus“, – pranešime sakė viceministras Airidas Daukšas.
Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario įrengtoms elektrinėms – taip šia galimybe pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus.
Parama sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus – 221 eurą. Parama bus skiriama už ne didesnę nei 7 kW įrengtosios galios saulės elektrinę, tačiau gyventojai gali įsirengti ir didesnes.
Paraiškas administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).
