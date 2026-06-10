ILTE aukštų kuro kainų paveiktam verslui ir ūkininkams išdalys iki 100 mln. eurų

Šia priemone siekiama padėti įmonėms ir ūkininkams užtikrinti apyvartines lėšas, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti veiklą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis išaugus kuro, energijos kainoms, trečiadienį pranešė Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, jog vos per du mėnesius sukurta tikslinė finansinė priemonė labiausiai paveiktiems verslams.
„Taip pat pirmieji Europoje kreipėmės į Europos Komisiją dėl laikinojo komunikato inicijavimo. Tokiose situacijose ypač svarbu greitai reaguoti ir laiku spręsti verslui kylančius iššūkius“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog tai galimybė sustiprinti apyvartinį kapitalą, išlaikyti konkurencingumą: „Dėmesys bus skiriamas energetiškai imliems, labiausiai paveiktiems sektoriams, kuriems numatytos palankesnės finansavimo sąlygos.“
ILTE valdybos narys ir veiklos plėtros tarnybos vadovas Tadas Gudaitis pabrėžė, kad ILTE teiks paskolas trumpalaikių iššūkių patiriantiems verslams.
„Visų pirma vertinsime verslo subjektų finansinius rodiklius – likvidumo bei įsiskolinimo lygį, kad pagalba būtų nukreipta į ekonomiškai gyvybingus, tačiau trumpalaikius finansinius iššūkius patiriančius subjektus. Siekiame, kad finansavimas pasiektų tas įmones, verslininkus ir žemės ūkio kooperatyvus, kuriems šiuo metu labiausiai reikalingos apyvartinės lėšos“, – pranešime teigė T. Gudaitis.
„Matome didelį finansavimo poreikį regionuose“, – pridūrė T. Gudaitis.
Paskolos bus teikiamos kaip nereikšminga (de minimis) pagalba, o metinei palūkanų normai bus taikoma 70 proc. nuolaida. Šios lengvatinės sąlygos bus taikomos turizmo, baldų, tekstilės, medienos, plastikų, metalų gamybos, maisto produktų gamybos ir kitiems energetiškai imliems sektoriams.
Vienai įmonei ar ūkininkui paskolų skaičius bus neribojamas, o bendra suteiktų ir negrąžintų paskolų suma galės būti iki 1 mln. eurų, grupei – iki 3 mln. eurų.
Paskolos trukmė sieks iki 36 mėnesių, kuri kai kuriais atvejais galės būti pratęsta dar 12 mėnesių.
Be to, gegužę pradėtos dalinti 40 mln. eurų lengvatinės paskolos ūkininkams. Anot Finansų ministerijos, jau gauta 400 paraiškų, iš jų jau patvirtintos 46 už 4 mln. eurų, pasirašytos 38 sutartys už 3,3 mln. eurų.
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