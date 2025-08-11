ILTE vadovas: dalis „Startuok“ paskolų nebus grąžinta

„Startuok“ instrumentas skirtas rizikingoms įmonėms, jaunoms įmonėms finansuoti. Todėl atitinkamai ir nuostolingumo lūkestis yra gerokai didesnis. Tačiau dalis įmonių greičiausiai nesugebės grąžinti savo aptarnavimų (paskolų – BNS), tačiau didesnė dalis įmonių savo įsiskolinimus tikrai grąžins ir sukurs gražius verslus, kurie prisidės prie Lietuvos ekonomikos skatinimo“, – LRT radijui pirmadienį sakė D. Vilčinskas.
Jo teigimu, konsolidavus anksčiau veikusias kelias nacionalines plėtros įstaigas ir įsteigus ILTE probleminių paskolų turinčioms įmonėms padedama persitvarkyti, perdėlioti skolos grąžinimo grafikus, kad jos galėtų grąžinti paskolas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusią savaitę konstatavo, kad finansinės priemonės „Startuok“ schema nėra skaidri. Pasak tarnybos, ILTE turi pernelyg didelę laisvę nustatydama paskolų sąlygas, jas apibrėžiantys dokumentai nėra vieši, nėra aiškios išorės kontrolės.
STT taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet viena įmonė gavo didesnę nei 500 tūkst. eurų paskolą, nors 2024 metais ji patyrė nuostolį, o jos kredito rizika įvertinta kaip aukščiausia, tuo metu kita įmonė, įkurta šiais metais, gavo daugiau nei 1,3 mln. eurų paskolą, nepaisant to, kad turi tik vieną darbuotoją.
D. Vilčinskas teigė, jog ILTE pokalbiai su STT vyksta nuolat, bankas iš tarnybos nekart gavo pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti finansines priemones.
Jo teigimu, finansinės priemonės „Startuok“ tikslas yra būtent jaunų, mažiau nei trejus metus veikiančių įmonių finansavimas
„ILTE atliekama funkcija arba misija – skolinti ir investuoti lėšas į tas įmones, kurios neturi galimybės, kurios turi padidintą rizikos profilį, su kuriomis nenori dirbti konservatyvios rizikos strategiją turintys bankai“, – LRT radijui sakė D. Vilčinskas.
„Be jokios abejonės, jos yra aukštos rizikos, todėl jos negauna finansavimo iš privačių finansų rinkos dalyvių. Nes jos yra jaunos, jos neveikia daug metų, jų pradžia visada yra rizikinga, jų veiklos modelis kol kas nėra pasitvirtinęs, jos neįrodė, kad uždirba solidžius pelnus, todėl joms reikia skolinti“, – kalbėjo jis.
D. Vilčinskas pabrėžė, kad ILTE visas paraiškas vertina atsižvelgiant į galimas rizikas, be to, ji turi atskirą procesą, kaip dirbti su politiškai pažeidžiamais asmenimis, kai atliekamas atskiras rizikos vertinimas.
Priemonės „Startuok“ schemą parengė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
