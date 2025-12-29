 Infliacijos viražai: kas labiausiai brango gruodį

2025-12-29 09:40
BNS inf.

Gruodį fiksuota 0,2 proc. išankstinė mėnesio defliacija (gruodį, palyginti su lapkričiu), tuo metu metinė infliacija (gruodį, palyginti su pernai gruodžiu) siekė 3,2 procento.

Infliacijos viražai: kas labiausiai brango gruodį / Freepik.com nuotr.

Išankstinė vidutinė metinė infliacija (12 mėnesių, palyginti su ankstesniu tokiu pat laikotarpiu) siekė 3,4 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Tai trečias kartas šiemet, kai fiksuota mėnesio defliacija – gegužę ir rugpjūtį ji siekė po 0,3 proc.      

Restoranų ir kavinių paslaugos per metus (gruodį, palyginti su 2024 metų gruodžiu) brango 6,1 proc., mėsa ir jos produktai brango 4,3 proc., pienas ir jo produktai, sūris ir kiaušiniai – 5,6 proc., tabako gaminiai – 7,7 proc., spirituoti gėrimai – 8,7 proc., dujos – 8,9 proc.

Tuo metu garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai pigo 8,9 proc., automobiliai – 7,3 proc., elektros energija – 13,9 proc.

BNS rašė, kad lapkritį mėnesio infliacija siekė 0,4 proc., metinė – 3,8 proc., o vidutinė metinė – 3,7 procento.

