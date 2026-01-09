Įvertino vartojimo prekių ir paslaugų kainas: kas brango, o kas pigo?

Vidutinė metinė infliacija gruodį siekė 3,8 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Infliacijai 2025 metais daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, mėsos ir jos produktų, kavos, arbatos ir kakavos kainų padidėjimas bei elektros, automobilių kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 2,4 proc., paslaugų kainos – 5,7 procento.
Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai 2025-aisiais brango 4,1 proc., daugiausiai – šokoladas ir desertai kakavos pagrindu (35,2 proc.), kakava ir miltelių pavidalo šokoladas (30,3 proc.) bei jautiena ir veršiena (25,9 proc.).
Alkoholiniai gėrimai ir tabakas per metus pabrango 8 proc., o iš ne maisto prekių labiausiai brango juvelyrika (21 proc.), gėlės (12,6 proc.) ir valgomieji ir kiti pjaunamieji įrankiai (11,4 proc.).
Tuo metu elektra pigo 13,9 proc. suskystintos automobilių dujos – 3,3 proc., kietasis kuras – 2,5 proc. Gamtinių dujų kainos pakilo 14,7 proc., dyzelino – 6,1 procento.
Savo ruožtu mėnesio defliacija gruodį fiksuota po trijų mėnesių pertraukos.
Jai daugiausiai įtakos turėjo elektros, degalų ir tepalų, avalynės, žaislų, žaidimų ir mėgstamų užsiėmimų, drabužių, vaisių, aliejaus ir riebalų kainų sumažėjimas bei šilumos energijos, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, pieno, sūrio ir kiaušinių, kavos, arbatos ir kakavos, kultūros paslaugų kainų padidėjimas.
Per mėnesį vartojimo prekių kainos sumažėjo 0,5 proc., paslaugų kainos padidėjo 0,5 proc. Dėl sezoninių nuolaidų drabužių ir avalynės kainos sumažėjo 2,1 proc., o maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai pigo 0,4 procento.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc., o poilsio ir kultūros prekių ir paslaugų kainos 0,4 proc. sumažėjo.
