Rugsėjį už prekes ir paslaugas mokėjome brangiau?

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,5 proc., paslaugų kainos sumažėjo 0,1 proc., per metus – atitinkamai didėjo 3,1 ir 6 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo drabužių, daržovių, avalynės, elektros kainų padidėjimas bei duonos ir grūdų produktų, keleivių vežimo oro transportu, kietojo kuro, atostogų išvykų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių kainų sumažėjimas.
Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, dėl naujų rudens sezono kolekcijų drabužių ir avalynės kainos padidėjo. Drabužiai ir avalynė pabrango po 7,7 proc. Avalynės taisymo kainos padidėjo 0,8 proc. Transporto prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,7 proc., švietimo paslaugų kainos padidėjo 2,4 proc.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc., maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 0,2 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, degalų ir tepalų, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, mėsos ir jos produktų, farmacijos gaminių, šilumos, kavos, arbatos ir kakavos kainų padidėjimas bei elektros, automobilių kainų sumažėjimas.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos per mėnesį padidėjo 0,8 proc., rinkos kainos – 0,2 proc., per metus – atitinkamai 2,6 ir 4,2 proc.
Naujausi komentarai