Išnyko galvijų snukio ir nagų ligų pavojus: rugsėjį vyks alpakų paroda

Apie 40 narių vienijanti Alpakų ir lamų augintojų asociacija jau ruošiasi specializuotai alpakų ir jų vilnos parodai rugsėjį.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) siūlo atšaukti sugriežtinimus, kurie prieš metus buvo įvesti siekiant apsaugoti šiuos gyvūnus nuo snukio ir nagų ligų – jos gali patekti į Lietuvą dėl protrūkių Europoje ir kitose šalyse. Pernai jie plito Vokietijoje ir Vengrijoje.
Todėl VMVT uždraudė renginius su šiais porakanopiais ūkiniais gyvūnais ir sugriežtino saugumo reikalavimus jų laikymo vietose. Dabar tarnyba sako, kad ligos pavojaus nėra.
„Iki gegužės pabaigos naujų snukio ir nagų ligos atvejų žemyninėje Europos dalyje nėra fiksuota, todėl, VMVT nuomone, Lietuvoje nėra tikslinga toliau taikyti jokių sugriežtintų snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių“, – teigiama tarnybos direktorės Audronės Mikalauskienės įsakymo projekte.
Žemės ūkio ministerija tam neprieštarauja.
VMVT BNS nurodė, kad per sugriežtinimų galiojimo laiką gauti keli pranešimai apie galimus ligos atvejus, tačiau atlikus tyrimus ji nebuvo patvirtinta. Šiemet pranešimų apie ligą negauta.
Alpakų ir lamų augintojų asociacijos pirmininkė Akvilė Girdzijauskaitė BNS teigė, kad dabar galės ruoštis specializuotai alpakų ir jų vilnos parodai Lietuvoje paskutinį rugsėjo savaitgalį.
„Pernai nebuvo parodos, nes buvo draudimai, užpernai buvo (paroda – BNS), turėjo didelį pasisekimą ir dabar vėl tikrai ją organizuosime, nes jau ir teisėjas rezervuotas iš Vokietijos atvyksiantis“, – teigė A. Girdzijauskaitė.
Pasak jos, Lietuvos ūkiuose auginama apie 2 tūkst. alpakų, lamų mažiau.
VMVT duomenimis, šių metų vasarį Kipro veterinarijos tarnyba patvirtino snukio ir nagų ligos protrūkius trijuose Larnakos rajone esančiuose gyvulininkystės ūkiuose, o kovą Graikija informavo apie patvirtintus pirmuosius ligos protrūkius Lesbo saloje.
Vokietijoje, Brandenburgo žemėje, netoli šalies sostinės Berlyno, 2025 metų sausį buvo patvirtintas pirmas snukio ir nagų ligos protrūkis buivolų bandoje, o kovą Slovakijoje patvirtinti trys atvejai, tuo metu Vengrijoje pernai pavasarį registruoti šeši protrūkiai.
Vokietija atgavo snukio ir nagų ligos neapimtos šalies statusą 2025 metų balandį, Vengrija – rugsėjį, o Slovakija – spalio pabaigoje.
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