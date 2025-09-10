 Išskyrė prioritetines sritis: skirs papildomą finansavimą

2025-09-10 10:15
BNS inf.

Didesnės nei 50 mln. eurų vertės aukštųjų ir švariųjų technologijų bei gyvybės mokslų, taip pat regionuose – už Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ribų – įgyvendinami projektai galės pretenduoti į papildomą valstybės finansavimą. 

Be to, tokie projektai turės sukurti bent 50 naujų darbo vietų, o atlyginimai bus ne mažesni už vidutinį darbo užmokestį regione.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė pakeitusi investicijų skatinimo tvarką, kad valstybės parama dar labiau pasiektų aukštą pridėtinę vertę kuriančius sektorius ir regionus.

„Tai reiškia daugiau investicijų į gyvybės mokslus, aukštąsias ir švariąsias technologijas, daugiau kokybiškų darbo vietų visoje Lietuvoje ir tvaresnį šalies ekonomikos augimą. Tai dalis mūsų plano iki 2030 metų pritraukti 10 mlrd. eurų investicijų“, – pranešime sakė ministras Lukas Savickas.

Pasak pranešimo, tikimasi, kad įgyvendinus investicijų „greitkelio“ paketą ir atnaujinus investicijų skatinimo tvarką Lietuva bus gerokai pajėgesnė konkuruoti dėl užsienio investicijų projektų.

Be to, išplėstas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas – jame bus įrangos ar įrenginių, kuriuos įmonės gali pasigaminti savo jėgomis, bei statinių įsigijimo išlaidos. Patikslintos paraiškų formos, įtrauktos deklaracijos dėl prekybinių ryšių nebuvimo su Rusija, Baltarusija ir okupuotomis teritorijomis.

