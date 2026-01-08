Įvertino užimtumo lygį Lietuvoje: bedarbių skaičiumi pirmaujame?

Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje ūgtelėjo po 0,2 proc. punkto ir lapkritį siekė 6,7 proc. Darbo neturėjo 106 tūkst. žmonių, iš jų 15 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbo lygis per metus augo 1 punktu iki 13,6 procento.
Latvijoje nedarbas siekė 7,1 proc. – 0,1 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito, Estijoje – 6,9 proc., arba 0,6 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito.
ES nedarbas vidutiniškai siekė 6 proc. – 0,2 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito. Euro zonoje jis siekė 6,3 proc. – 0,1 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,2 mln. žmonių, Euro zonoje – 11 mln.
