Kailinių žvėrelių fermos dėl kompensacijų jau rikiuojasi į eilę

„Per 2024 ir 2025 metus yra gautos šešios paraiškos“, – BNS nurodė NMA.
Šiemet sulaukta dviejų paraiškų – vienam pareiškėjui išmokėta 1,7 tūkst. eurų už 850 žvėrelių, o antram – 261,2 tūkst. eurų už 87 tūkst. gyvūnų, augintų trijose fermose.
Pernai trims fermų savininkams išmokėta beveik 11 tūkst. eurų už 3,66 tūkst. žvėrelių. Be to, viena paraiška buvo atmesta, nes ūkis ją teikė nenutraukęs veiklos.
Kompensacija apskaičiuojama pagal fermoje 2022 metais augintų žvėrelių skaičių. 2024 metais išmoka siekė 3 eurus už gyvūną, 2025 metais – 2 eurus, o 2026 metais sieks 1 eurą.
Kompensacijos fermų savininkams mokamos vieną kartą: už veiklos nutraukimą, statinių nugriovimą, įrenginių, skirtų žvėrelių auginimui, sunaikinimą, atliekų sutvarkymą, atleistiems darbuotojams išmokėtas išeitines išmokas.
Konstitucinis Teismas kovą paskelbė, kad praėjusios kadencijos parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
Tuo metu 48 kailinių žvėrelių ūkiai prašo teismo iš valstybės prisiteisti 113 mln. eurų žalos – sausį ji pateikė skundą Regionų administraciniam teismui.
Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje dabar auginama apie 19,3 tūkst. šių gyvūnų. 39 ūkiai augina 703 tūkst. audinių, o dar 23 ūkiuose auginamos šinšilos.
