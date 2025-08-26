Kandidatė į ministrus pirmininkus dėl minimalios algos: sieksiu, kad tai vieną dieną įvyktų

„MMA klausimas, mano požiūriu, turi būti sprendžiamas ne Vyriausybėje, o tarp socialinių partnerių. Tai būtų siekiamybė, kad socialiniai partneriai susitartų kolektyviniame susitarime, įvertinę visus už ir prieš“, – antradienį Seime atsakydama į parlamentarų klausimus tvirtino I. Ruginienė.
„Pati sieksiu, kad tas susitarimas vieną dieną įvyktų“, – žadėjo ji.
Pasak I. Ruginienės, MMA turi kilti.
„Turime gerbti Trišalės tarybos sprendimą, turime įvertinti tai, kad ekonomikos pakilimas yra, infliacijos rodikliai (palankūs – BNS) irgi yra“, – teigė I. Ruginienė
Pasak jos, MMA reikia didinti, jeigu norima kalbėti apie pajamų nelygybės mažinimą, apie gerovę, ypatingai regionuose.
„Tai MMA turi nestoti, bet kilti tokiu procentu, kaip kyla iki šiol“, – tvirtino I. Ruginienė.
Socialdemokratė Ingrida Braziulienė I. Ruginienės klausė, koks turi būti balansas, kad darbuotojai būtų finansiškai saugūs ir darbdaviams MMA netaptų našta, kuri stabdytų investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą.
MMA nuo šių metų pradžios augo 12,3 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų (iki mokesčių). Pernai ji sudarė 44,6 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Lietuvos bankas sako, kad siekiant, jog MMA 2026 metais pasiektų pusę vidutinio darbo užmokesčio (VDU), ji turėtų augti 15,4 proc. iki 1198 eurų (prieš mokesčius).
Norint pasiekti 45 proc. MMA ir VDU santykį, minimalus atlyginimas nuo 2026-ųjų turėtų didėti 3,9 proc. (40,2 euro) iki 1078 eurų, o siekiant 47,5 proc. santykio – 9,7 proc. (100,1 euro) iki 1138 eurų.
