Premjerė dėl MMA didinimo: pasirinkome aukso viduriuką

„Negalėjome tiesiog mažiau kelti nei kėlėm prieš tai. Tai 115 eurų plius tikrai, tikrai bus (didinama MMA – BNS)“, – interviu BNS penktadienį sakė I. Ruginienė.
SADM siūlo, jog įvertinus ekonomikos augimo tempą MMA nuo 2026 galėtų augti iki 1153 eurų – tai sudarytų 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Jeigu toks dydis būtų patvirtintas, mažiausiai uždirbantys darbuotojai į rankas gautų maždaug 59 eurais daugiau – apie 836 eurus.
Paskirtoji premjerė aiškina, kad ministerija pasiūlė tarpinį MMA didinimo scenarijų.
„Pasiėmėme aukso viduriuką. Mano reikalavimas buvo, kad tai nebūtų mažiau negu 100 eurų, (...) nors to (kelti MMA mažiau nei 100 eurų – BNS) tam tikros suinteresuotos grupės prašė ir Finansų ministerija būtų irgi laiminga buvus, nes jiems viskas sueina gi į biudžetą. Bet negalėjom tiesiog mažiau kelti negu kėlėm prieš tai“, – BNS kalbėjo I. Ruginienė.
Kiek turėtų didėti MMA, šią savaitę nesutarė Trišalėje tarybos partneriai – darbdavių ir darbuotojų atstovai, tad dėl to turės apsispręsti Vyriausybė.
Paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ketvirtadienį sakė, kad pagrindinis scenarijus yra didinti MMA iki 1153 eurų, bet, anot jo, „yra ir kiti skaičiai“.
Verslas SADM siūlymą pavadino neišmintingu ir drastišku, o darbuotojų atstovai pareiškė norintys, kad dydis būtų nustatytas pagal Lietuvos banko siūlomą dydį ir siektų 1198 eurus.
I. Ruginienė vis tik tikino neprarandanti vilties, jog skirtingos interesų grupės gebės susitarti ateityje.
„Reikės dar daugiau dirbti su socialiniais partneriais ir aš norėčiau, kad jie sutartų tą skaičių. Ne Vyriausybė turi spręsti, o socialiniai partneriai šiuo atveju turi spręsti apie šitą dydį“, – teigė politikė.
BNS rašė, kad Lietuvos banko skaičiavimais, siekiant, jog MMA kitąmet pasiektų pusę VDU ji turėtų augti 15,4 proc. iki 1198 eurų (prieš mokesčius). Norint pasiekti 45 proc. MMA ir VDU santykį, MMA turėtų didėti 3,9 proc. iki 1078 eurų, o siekiant 47,5 proc. santykio – 9,7 proc. iki 1138 eurų.
MMA nuo šių metų pradžios augo 12,3 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų. Pernai ji sudarė 44,6 proc. VDU.
