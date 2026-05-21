Keisis paramos būstui tvarka: dabar toje loterijoje nežinia, kas laimėjo

Jūratės Zailskienės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų neapsiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
„Dabar kaip tik planuojame tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvią diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai – yra nustatytos lėšos, kiek reikia uždirbti, kad gautų paramą“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį teigė ministrė.
„Taip pat planuojame peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Bet šiais metais dar likusi ta tvarka, kokia likusi, ir norim peržiūrėt ir teikimo variantus, ir paskirstymo, ir gal net galvoti apie tvarkos šiokį tokį keitimą, nes iš tikrųjų ši tvarka, kaip parodė, ji yra nepatogi ir nepatraukli“, – pridūrė J. Zailskienė.
Konservatorius Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių.
„Dabar toje loterijoje nežinia, kas laimėjo, galbūt daugiausiai laimėjo tie, kurie išvis neturi vaikų“, – svarstė J. Razma.
Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. ryto paskelbusi Socialinė apsaugos ir darbo ministerija jas sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – 5,6 mln. eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai – per šešias minutes.
Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1 tūkst. pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 mln. eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus.
Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma asmenims be šeimos siekia iki 53 tūkst. eurų, šeimai – 87 tūkst. eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai – 35 tūkst. eurų. Tuo metu jaunoms šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15 proc. subsidija, su vienu vaiku – 20 proc., su dviem vaikais – 25 proc., su trimis ir daugiau vaikų – 30 procentų.
30 proc. subsidija taip pat taikoma asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose neįgaliųjų yra, asmenims iki 36 metų, kurie buvo likę be tėvų globos ir jų šeimoms bei vienišiems tėvams.
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių: nuo 582 eurų pajamų (vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį) iki 2 tūkst. eurų (vienam asmeniui be šeimos), ir atitinkamai nuo 19,3 tūkst. eurų iki 30 tūkst. eurų vertės turto.
Naujausi komentarai