Kitąmet didėja elektros saugojimo tarifai gaminantiems buitiniams vartotojams

Naujus šio ir trijų kitų taip pat augančių naudojimosi elektros tinklais šiems vartotojams tarifus penktadienį nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Pasak VERT, kainos vartotojams, kurie naudojasi žemos įtampos tinklais, didėja 5–9 proc., priklausomai nuo pasirinkto atskaitymo būdo.
„Kainų augimas susijęs su objektyviai išaugusiomis perdavimo ir skirstymo sąnaudomis“, – VERT pranešime sakė tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Labiausiai (9 proc. iki 7,3 cento už kWh) brangsta dažniausiai pasirenkamas atsiskaitymas už atgautą elektros kiekį žemos įtampos tinkluose. Beveik 6 proc. (iki 35 proc.) brangs antras pagal populiarumą atsiskaitymas procentais nuo į tinklus patiektos elektros kiekio.
Tuo metu atsiskaitymo už elektrinės leistiną galią tarifas didės 5 proc. iki 5,03 euro už kilovatą per mėnesį, o atsiskaitymas pagal persiuntimo paslaugas kainuos tiek pat.
Anot VERT, tarifai žemos įtampos tinkluose auga dėl išaugusių perdavimo ir skirstymo sąnaudų bei mažesnės prognozuojamos elektros rinkos kainos.
„Tarifų pokytį sąlygojo (...) infrastruktūros kainos augimas, ypatingai skirstymo tarifo“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Pocius.
Tuo metu naudojimasis vidutinės įtampos tinklais pigs 8–10 proc., o tai lėmė sumažėjusi papildoma dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos.
Naujausi komentarai