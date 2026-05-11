LEA įvertino degalų kainas: kas pigo labiausiai?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,84 euro iki 2,12 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,95 euro ir buvo 1,4 proc. mažesnė nei penktadienį (1,98 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Neste Lietuva“ tinklo degalinėje Kaune – 1,84 euro, o didžiausia – septyniose tinklo „Circle K“ degalinėse, kur litras dyzelino kainavo 2,12 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,92 euro,, o vidutinė šios rūšies degalų kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,8 proc. mažesnė nei penktadienį (1,80 euro).
Pigiausiai litras benzino pirmadienio rytą atsiėjo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur kainavo 1,67 euro, o didžiausia jo kaina – 1,92 euro – fiksuota septyniose tinklo Circle K“ degalinėse.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,90 euro, arba 0,2 proc. mažesnė nei penktadienį (0,911 euro).
Mažiausia dujų kaina pirmadienį buvo „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,79 euro, o didžiausia šešiose tinklo „Circle K“ degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje, kur kainavo 0,99 euro.
Penktadienį didmeninė benzino kaina Lietuvoje buvo 1,65 euro, dyzelino – 1,76 euro.
Tuo pat metu Brent naftos kaina rinkoje siekė 101,29 JAV dolerio už barelį.
