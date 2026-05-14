LEA įvertino, kaip ketvirtadienį keitėsi degalų kainos

Dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,83 euro iki 2,09 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,96 euro ir buvo 0,4 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,97 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,83 euro, o didžiausia – „Viada“ tinklo 21 degalinėje, „Circle K“ tinklo 11 degalinių, „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje ir „Degtos“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,09 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,69 euro iki 1,95 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,82 euro ir buvo 0,2 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,83 euro).
Pigiausias benzinas ketvirtadienį buvo „Baltic Petroleum“ tinklo dviejose degalinėse Vilniuje ir Lazdijuose bei „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,69 euro, o brangiausias – „Viada“ tinklo 29 degalinėse, „Circle K“ tinklo 12 degalinių ir „Degtos“ degalinėje Vievyje, kur kainavo 1,95 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,90 euro, arba 0,3 proc. mažesnė nei trečiadienį (0,90 euro).
Mažiausia dujų kaina fiksuota „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,79 euro, o didžiausia – „GM Circle K“ degalinėje Šakių rajone, kur litras dujų kainavo 0,98 euro.
Didmeninė benzino kaina gegužės 13 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, o dyzelinas kainavo 1,77 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 105,88 JAV dolerio už barelį.
