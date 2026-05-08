LEA palygino šilumos kainas: kurioje Baltijos šalyje jos išlieka mažiausios?

Agentūros duomenimis, lyginant Baltijos šalis, sausio–gegužės mėnesiais vidutinė šilumos kaina Lietuvoje siekė 8,16 ct/kWh, Latvijoje – 8,38 ct/kWh, o Estijoje – 8,51 ct/kWh. Tarp Baltijos šalių sostinių mažiausia šilumos energijos kaina gegužę yra Taline – 7,78 ct/kWh, Vilniuje – 7,92 ct/kWh, Rygoje – 8,3 ct/kWh.
Tuo metu Lietuvoje penkių didžiausių Lietuvos miestų centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainų vidurkis siekia 6,82 ct/kWh ir yra 4,6 proc. mažesnis nei balandį (7,15 ct/kWh).
Tarp didžiausių miestų gegužę mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje – 5,81 ct/kWh, didžiausia Vilniuje – 7,92 ct/kWh.
Šiauliuose šilumos energijos kaina gegužę siekia 5,85 ct/kWh, Kaune – 7,43 ct/kWh, o Panevėžyje – 7,08 ct/kWh.
Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje – 5,85 ct/kWh, o didžiausia Birštone – 13,98 ct/kWh.
Pasak agentūros, šių metų gegužę 30 šilumos energijos tiekimo įmonių sumažino tiekiamos šilumos energijos kainas, 8 įmonės šilumos energijos kainų nekeitė, 11 šilumos tiekimo įmonės padidino šilumos kainas. Iš viso Lietuvoje veikia 49 reguliuojami šilumos energijos tiekėjai.
