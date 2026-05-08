 LEA palygino šilumos kainas: kurioje Baltijos šalyje jos išlieka mažiausios?

2026-05-08 14:22
ELTOS inf.

Pasibaigus šildymo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA palygino šilumos kainas: kurioje Baltijos šalyje jos išlieka mažiausios? / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Agentūros duomenimis, lyginant Baltijos šalis, sausio–gegužės mėnesiais vidutinė šilumos kaina Lietuvoje siekė 8,16 ct/kWh, Latvijoje – 8,38 ct/kWh, o Estijoje – 8,51 ct/kWh. Tarp Baltijos šalių sostinių mažiausia šilumos energijos kaina gegužę yra Taline – 7,78 ct/kWh, Vilniuje – 7,92 ct/kWh, Rygoje – 8,3 ct/kWh.

Tuo metu Lietuvoje penkių didžiausių Lietuvos miestų centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainų vidurkis siekia 6,82 ct/kWh ir yra 4,6 proc. mažesnis nei balandį (7,15 ct/kWh).

Tarp didžiausių miestų gegužę mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje – 5,81 ct/kWh, didžiausia Vilniuje – 7,92 ct/kWh.

Šiauliuose šilumos energijos kaina gegužę siekia 5,85 ct/kWh, Kaune –  7,43 ct/kWh, o Panevėžyje – 7,08 ct/kWh.

Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje – 5,85 ct/kWh, o didžiausia Birštone – 13,98 ct/kWh.

Pasak agentūros, šių metų gegužę 30 šilumos energijos tiekimo įmonių sumažino tiekiamos šilumos energijos kainas, 8 įmonės šilumos energijos kainų nekeitė, 11 šilumos tiekimo įmonės padidino šilumos kainas. Iš viso Lietuvoje veikia 49 reguliuojami šilumos energijos tiekėjai.

