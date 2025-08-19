LEA: per savaitę pakito fiksuotos 24 mėn. elektros kainos

Pasak agentūros, per praėjusią savaitę Lietuvoje vienas nepriklausomas tiekėjas mažino siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus, vienas tiekėjas tarifų nekeitė, o vienas – didino.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo 0,1 proc. ir siekia 0,249 euro (viena laiko zona) ir 0,239 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę nepakito, tad 1kWh vidutinė kaina siekia 0,244 euro (viena laiko zona) ir 0,234 euro (dvi laiko zonos).
Šiuo metu 9 mėn., 13 mėn. ir 15 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,207 euro ir yra 19 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,174 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina liepos mėnesį buvo 0,185 euro už kilovatvalandę – 2 proc. didesnė už birželio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,181 euro.
