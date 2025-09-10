Liepa atnešė netikėtą rekordą

Kur ir kaip lietuviai kaupia pinigus, pakomentavo SEB banko Taupymo, investavimo ir pensijų paslaugų vadovė Kristina Ruseckienė.
– Kuo buvo ypatingas liepos mėnesis?
– Su kolegomis juokavome, kad šią vasarą turėjome rudeniškus orus, todėl gyventojai turėjo laiko ne tik pramogoms, bet ir pagalvoti apie finansus. SEB banko atžvilgiu liepos mėnuo buvo rekordinis – rekordas susijęs su naujai investuojančiais.
– Ar tai buvo rekordinis mėnuo per kelerius metus?
– Taip, ne tik vienų metų, bet ir net kelerių. Būtent liepą pritraukta daugiausia naujai investuojančių.
– Ar visa tai susiję tik su orais?
– Prielaidų galima daryti įvairių. Aišku, pirmiausia tai pajuokavimas, bet kas žino. Vis dėlto daugiausia tai siejama su edukacija. Klientų finansinis raštingumas didėja ir džiugu, kad pagreitis naujai investuojančių taip pat auga. Liepos, rugpjūčio mėnesiai rodo, kad tam tikras lūžis yra įvykęs.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tikriausiai tai geras ženklas mūsų ekonomikai?
– Vienareikšmiškai. Tai rodo ir mūsų, kaip tautos, sekantį žingsnį. Pavyzdžiui, švedams investavimas – tradicija šeimose, apie tai kalbama prie pietų ar vakarienės stalo. Panašu, kad ir pas mus rūpintis finansine sveikata tampa įpročiu.
Matome, kad daugiausia naujai pradėjusių investuoti yra 35–55 metų amžiaus grupėje. Tai finansiškai išprusę klientai, jau turintys santaupų, finansinę pagalvę terminuoto indėlio ar kaupimo forma, papildomai kaupiantys pensijai. Natūralus kitas žingsnis – reguliarus investavimas.
Kita grupė – jaunimas. 18–25 metų amžiaus grupėje daugiausia investuojančių yra 18 – apie 30 proc. Reguliariai ir ilgą laiką investuoti pradedant kuo anksčiau tampa natūralu ir mūsų šalyje. Svarbi žinutė jaunajai kartai – norint pasinaudoti sudėtinių palūkanų efektu labai svarbu pradėti investuoti kuo anksčiau, nors ir nuo simbolinių sumų. Skaitmeniniai sprendimai tai leidžia. Reguliarumas, disciplina ir ilgas laikotarpis gali užtikrinti finansinę laisvę.
– O gal galėtumėte nubrėžti rėžius, kiek 18 metų jaunuolis investuoja?
– Jie dažniausiai investuoja mažiau, bet, kaip ir kitose amžiaus grupėse, svarbiausia, kad jie investuoja reguliariai. Tos sumos gali būti labai simbolinės – nuo 10 iki 50 eurų per mėnesį.
– Kodėl moterys vis aktyviau investuoja?
– SEB banko klientų bazėje 65 proc. sudaro vyrai, tačiau iš naujų investuotojų net 45 proc. yra moterys. Pastebime, kad jos renkasi inovatyvius, skaitmeninius sprendimus ir tai suteikia daugiau drąsos pradėti investuoti.
– Pavyzdžiui, investicijų robotus?
– Taip. Galima pradėti investuoti neturint specialių žinių, sukaupto kapitalo ar daug laiko. Šiandien investuotoju gali tapti kiekvienas. Dar viena džiugi žinia: SEB banko užsakymu atliktoje apklausoje moterys dažniau nei vyrai atsakė, kad artimiausioje ateityje pradės investuoti.
– Faktas, kad reikia drąsos ir įrankių. Kadangi jų turime, todėl tie skaičiai ir auga?
– Būtent. Labai svarbu suvokti, kad rūpintis savo finansine gerove reikia reguliariai, ilgalaikiai ir disciplinuotai investuojant. Antra – skaitmeniniai sprendimai suteikia galimybę pradėti nuo simbolinių sumų, bet nuosekliai pasinaudoti finansų pasaulio galimybėmis.
