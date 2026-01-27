Lietuva atideda naujų karinių transporto lėktuvų pirkimą

„Atidedamas naujų karinių transporto orlaivių įsigijimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
„Tai nereiškia, kad yra panaikinamas anksčiau priimtas sprendimas, bet paprasčiausiai įsigijimas yra atidedamas dėl būtinumo susikoncentruoti į naujus prioritetus“, – pridūrė jis.
Pasak patarėjo, sprendimas atidėti orlaivių įsigijimą priimtas „dėl būtinumo susikoncentruoti į naujus prioritetus“.
Kaip rašė BNS, Lietuva pernai birželį paskelbė apie planą įsigyti tris naujus transporto orlaivius „Embraer“ C-390. Jie turėjo pakeisti dabar naudojamus „Spartan“ lėktuvus.
Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, nuspręsta modernizuoti dabartinius „Spartan“, kad jie galėtų skraidyti iki 2036 metų. Tai kainuos apie 150 mln. eurų.
Skaičiuota, kad nauji „Embraer“ lėktuvai gali kainuoti 700–800 mln. eurų.
„Taupome ten, kur galime taupyti“
Derybos dėl naujų orlaivių pirkimo bus pradėtos 2030 metais.
Pasak R. Kauno, šiuo metu planuojama, kad bus sugrįžta prie derybų dėl „Embraer“ orlaivių pirkimo, tačiau neatmestina, kad per ketverius metus rinkoje atsiras ir naujų pasiūlymų.
„Visi klausimai yra įmanomi, (...) bet tikslas yra nepaleisti to įdirbio, kuris jau dabar yra padarytas“, – kalbėjo ministras.
Prezidento patarėjas ir krašto apsaugos ministras sakė, kad „Embraer“ lėktuvų pirkimas dabar galėjo būti vykdomas su sąlyga, kad tam bus skiriamas papildomas finansavimas, tačiau šiuo metu tikslingiau lėšas nukreipti į karinės infrastruktūros plėtrą, kariuomenės divizijos kūrimą bei integruotos oro gynybos sistemos vystymą.
Apie pastarąją buvo paskelbta pernai, jau po sprendimų gynybai iki 2030-ųjų skirti 5-6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Per trejus metus oro gynybai stiprinti numatyta apie 500 mln. eurų.
Anksčiau nesuplanuotų lėšų reikės ir Kapčiamiesčio poligono įkūrimui.
„Mes naujų (finansinių – BNS) injekcijų neturime. Reiškia, taupome ten, kur galime taupyti, kur klausimai nėra tokio pirmo prioriteto“, – sakė R. Kaunas.
STT tyrimas įtakos neturėjo
Anksčiau pareigūnai skelbė, kad įsigyti toliau skrendančius ir kitais parametrais geresnius „Embraer“ orlaivius reikia dėl naujų Lietuvai formuluojamų užduočių NATO rėmuose.
D. Matulionis patvirtino, kad NATO pajėgumų tiksluose yra karinių transporto lėktuvų stiprinimas, tačiau dabar planuojamas „Spartan“ modernizavimas, o ilgainiui – „Embraer“ įsigijimas atitinka šiuos tikslus.
Seimo opozicija kėlė abejones, dėl ko pernai įsigyti buvo pasirinkti būtent „Embraer“ orlaiviai.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narių Giedriumo Jeglinsko ir Lauryno Kasčiūno kreipimosi yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą, siekiant išsiaiškinti, ar atsirenkant „Embraer“ lėktuvus nebuvo padarytas korupcinis nusikaltimas.
Tyrimui vadovaujanti prokurorė Vilma Vidugirienė naujienų portalui „15min“ antradienį paskelbtame straipsnyje teigė negalinti nieko detaliau pasakyti apie procesą, tik tai, kad įtarimai jame niekam nėra pareikšti, niekam taip pat nėra suteikti jokie statusai.
D. Matulionis sakė, kad sprendimui atidėti naujų karinių transporto orlaivių pirkimą STT vykdomas tyrimas įtakos neturėjo.
