Lietuva delegavo savo atstovus į ES finansinio raštingumo ambasadorių tinklą

Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko Finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitienė ir investicijų specialistas ir investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, ketvirtadienį pranešė Finansų ministerija.
Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupymo ir investavimo sprendimus.
„Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansus stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje“, – pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus.
EK pernai pristatė ES finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti ES finansinio raštingumo ambasadorių tinklą.
Kiekviena ES šalis narė turi deleguoti nuo vieno iki trijų atstovų. Jų veikla bus savanoriška o, kadencija truks iki 2027 m. pabaigos.
Naujausi komentarai