Lietuva gynybos finansavimui gaus apie 6,3 mlrd. eurų paskolą

EK narys Andrius Kubilius sako, jog antruoju „Safe“ investicijų etapu Europa remia savo saugumo siekius „reikiamu finansiniu svoriu“, o „Safe“ skatina valstybes nares bendrai pirkti, siekti greičio, masto ir efektyvumo.
„Tai aiškus signalas tiek Europos pramonei, tiek mūsų priešininkams: Europa rimtai žiūri į savo stiprybę ir suverenitetą, mūsų kariuomenėms reikia geriausio ir laiku pateikto produkto“, – EK pranešime teigė A. Kubilius.
Pasak pranešimo, finansinė parama patvirtinta ir dar septynioms ES narėms: Estijai, Graikijai, Italijai, Latvijai, Lenkijai, Slovakijai ir Suomijai.
Šis sprendimas priimtas įvertinus šalių nacionalinius gynybos investicijų planus ir atveria duris nebrangių ilgalaikių paskolų etapui, kuris leis šioms šalims skubiai padidinti savo karinį pasirengimą ir įsigyti reikiamos modernios gynybos įrangos.
Sistema taip pat stiprina Ukrainos integraciją į ES saugumo ekosistemą užtikrinant, kad Europos parama išliktų lanksti ir tvari.
Kaip rašė BNS, apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6,3 mlrd. eurų EK pranešė dar rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 mlrd. eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje ES stiprinti.
Pasak EK, nauja aštuonių valstybių narių grupė gaus apie 74 mlrd. eurų. Pirmieji mokėjimai turėtų būti atlikti 2026 metų kovą.
