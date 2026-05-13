Lietuva obligacijomis pasiskolino 1 mlrd. eurų

Euroobligacijų pasiūla keturis kartus viršijo paklausą ir siekė daugiau kaip 4 mlrd. eurų. Jų pelningumas siekia 3,684 proc., išleidimo kaina – 99,636 proc. nominalios vertės. Už obligacijas bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos, pranešė Finansų ministerija..
Ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Lietuva jau yra įgyvendinusi ne tik beveik pusę šių metų skolinimosi poreikio, bet ir didžiąją dalį skolinimosi tarptautinėse rinkose plano. Anot jo, tai leidžia užtikrintai jaustis dėl biudžete numatytų išlaidų finansavimo.
„Nepaisant išliekančių svyravimų finansų rinkose, šiandien sėkmingai pasiskolinome 1 mlrd. eurų. Šis sandoris sulaukė didelės paklausos, o jame dalyvavo aukštos kokybės investuotojai, kurių dėmesį ir lojalumą Lietuva išlaiko jau ne vienus metus“, – pranešime teigė K. Vaitiekūnas.
Euroobligacijos bus apmokamos gegužės 20 dieną ir išperkamos 2033 metų lapkričio 18 dieną.
Bankais platintojais buvo pasirinkti „Bank of America Securities“, „BNP Paribas“, „Erste Group Bank“, o „Luminor“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.
