 Lietuva obligacijomis pasiskolino 1 mlrd. eurų

Lietuva obligacijomis pasiskolino 1 mlrd. eurų

2026-05-13 17:26
BNS inf.

Lietuvos Vyriausybė tarptautinėse finansų rinkosetrečiadienį pasiskolino 1 mlrd. eurų išleidusi 7,5 metų trukmės euroobligacijų emisiją. 

<span>Lietuva obligacijomis pasiskolino 1 mlrd. eurų</span>
Lietuva obligacijomis pasiskolino 1 mlrd. eurų / magnific.com nuotr.

Euroobligacijų pasiūla keturis kartus viršijo paklausą ir siekė daugiau kaip 4 mlrd. eurų. Jų pelningumas siekia 3,684 proc., išleidimo kaina – 99,636 proc. nominalios vertės. Už obligacijas bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos, pranešė Finansų ministerija..

Ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Lietuva jau yra įgyvendinusi ne tik beveik pusę šių metų skolinimosi poreikio, bet ir didžiąją dalį skolinimosi tarptautinėse rinkose plano. Anot jo, tai leidžia užtikrintai jaustis dėl biudžete numatytų išlaidų finansavimo.

„Nepaisant išliekančių svyravimų finansų rinkose, šiandien sėkmingai pasiskolinome 1 mlrd. eurų. Šis sandoris sulaukė didelės paklausos, o jame dalyvavo aukštos kokybės investuotojai, kurių dėmesį ir lojalumą Lietuva išlaiko jau ne vienus metus“, – pranešime teigė K. Vaitiekūnas.

Euroobligacijos bus apmokamos gegužės 20 dieną ir išperkamos 2033 metų lapkričio 18 dieną.

Bankais platintojais buvo pasirinkti „Bank of America Securities“, „BNP Paribas“, „Erste Group Bank“, o „Luminor“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.

Šiame straipsnyje:
Vyriausybė
skolintis
obligacijos
milijardas eurų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų