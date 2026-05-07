Lietuva pasirašys sutartį dėl 6,4 mlrd. eurų SAFE paskolų gynybai

Finansavimas bus skirtas sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams, ketvirtadienį pranešė Finansų ministerija.
Parašus po sutartimi padės finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius bei už biudžetą, kovą su sukčiavimu ir viešąjį administravimą atsakingas eurokomisaras Piotras Serafinas.
Pasak ministerijos, SAFE lėšos padės spręsti gynybos finansavimo iššūkius nepakenkiant ES šalių fiskalinei drausmei.
Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6,3 mlrd. eurų EK pranešė dar praėjusių metų rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 mlrd. eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje ES stiprinti.
Pagal pernai gegužę ES Tarybos priimtą programą bus teikiamos nebrangios ilgalaikės paskolos padedant valstybėms narėms įsigyti skubiai reikalingos gynybos įrangos. SAFE taip pat sudarys sąlygas ES toliau remti Ukrainą nuo pat pradžių jos gynybos pramonę susiejant su šia priemone.
