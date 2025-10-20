Lietuvos bankas: augant skolinimui rinkoje disbalanso nėra

„Kreditavimo augimas disbalansų nesukuria, perteklinio kreditavimo nestebima. Verslo ir gyventojų įsiskolinimo lygis (gautų paskolų ir bendrojo vidaus produkto santykis) tebėra vienas mažiausių euro zonoje“, – pirmadienį pranešė LB.
Remdamasi skolinimo ir nekilnojamojo turto (NT) rinkų tendencijomis LB valdyba nutarė nekeisti bankams taikomos anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) bei paliko galioti 1 proc. jo dydį.
Anot banko, rinkai toliau aktyviai teikiant naujas būsto paskolas bei spartėjant įmonių kreditavimui, antrąjį ketvirtį toliau augo finansinis ciklas.
„Šiuo metu nėra pagrindo keisti AKR normą. Lietuvos bankas atidžiai stebi padėtį ir yra pasirengęs panaudoti priemones, jei padidėtų disbalansų susidarymo rizika“, – teigia jis.
Banko duomenimis, šių metų antrąjį ketvirtį gyventojams suteiktos paskolos sudarė 37,9 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (2,9 proc. punkto daugiau nei prieš metus).
Pasak LB, rugpjūtį toliau daugėjo paskolų naujam būstui, vartojimui, o jų skolų portfelis, palyginti su pernai metų rugpjūčiu, didėjo sparčiausiai euro zonoje – 14,1 proc.
Antrąjį ketvirtį buvo registruota 25 proc. daugiau būsto pardavimo sandorių nei prieš metus, teigia LB.
„Sandorių skaičius jau šiek tiek viršijo ilgalaikę tendenciją. Tačiau dėl sukaupto pasiūlos rezervo rinkos raida yra gana subalansuota. Kita vertus, didėjant paklausai rugpjūtį metinis būsto kainų augimo tempas jau viršijo 10 proc. ir buvo dvigubai didesnis nei metų pradžioje“, – teigia LB.
Be to, toliau augo NT ir apdirbamosios gamybos įmonių kreditavimas, aktyviau paskolos teiktos transporto sektoriaus bendrovėms. Bendras paskolų įmonėms portfelis rugpjūtį buvo 17,9 proc. didesnis nei prieš metus.
Anot LB, jau du ketvirčius iš eilės aktyvėjo komercinio NT rinka, tačiau vasarą investicijų srautai buvo vieni mažiausių per dešimtmetį, todėl komercinių patalpų kainos per metus iš esmės nepasikeitė.
Pasak banko, teigiama AKR norma užtikrina, kad kredito įstaigos turėtų kapitalo rezervą, kuris galėtų būti atlaisvinamas, jei ekonomika patirtų sukrėtimą ar pasireikštų ciklinės rizikos. Ji peržiūrima kas ketvirtį.
