Lietuvos BVP augimas pirmąjį ketvirtį – tarp spartesnių ES

Jo duomenimis, per metus – pirmą ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku pernai, Lietuvos BVP augo 2,5 proc., sparčiau jis augo Ispanijoje (2,7 proc.), Bulgarijoje (2,9 proc.), ir Kipre (3 proc.).
Estijoje augimas siekė 1,3 proc., o Latvija naujausių duomenų nepateikė. Tuo metu visoje ES ekonomikos augimas vidutiniškai siekė 1 proc.
Per ketvirtį – pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų paskutiniu ketvirčiu – Lietuvos ekonomika traukėsi 0,4 proc., Estijos – augo 0,6 proc., o visoje ES augimas vidutiniškai siekė 0,2 procento.
