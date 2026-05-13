 Lietuvos BVP augimas pirmąjį ketvirtį – tarp spartesnių ES

Lietuvos BVP augimas pirmąjį ketvirtį – tarp spartesnių ES

2026-05-13 12:40
BNS inf.

Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas spartesnių ES šalyse, skelbia Eurostatas.

<span>Lietuvos BVP augimas pirmąjį ketvirtį – tarp spartesnių ES</span>
Lietuvos BVP augimas pirmąjį ketvirtį – tarp spartesnių ES / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Jo duomenimis, per metus – pirmą ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku pernai, Lietuvos BVP augo 2,5 proc., sparčiau jis augo Ispanijoje (2,7 proc.), Bulgarijoje (2,9 proc.), ir Kipre (3 proc.).

Estijoje augimas siekė 1,3 proc., o Latvija naujausių duomenų nepateikė. Tuo metu visoje ES ekonomikos augimas vidutiniškai siekė 1 proc.

Per ketvirtį – pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų paskutiniu ketvirčiu – Lietuvos ekonomika traukėsi 0,4 proc., Estijos – augo 0,6 proc., o visoje ES augimas vidutiniškai siekė 0,2 procento.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos BVP
bendrasis vidaus produktas
BVP augimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų