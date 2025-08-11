Lietuvos gynybos verslas ir mokslas ketina bendradarbiauti su Brazilijos „Embraer“

„Susitarimas žymi pirmą oficialų bandymą Lietuvos gynybos pirkimuose taikyti pramoninio bendradarbiavimo (angl. industrial cooperation arba offset) principą“, – rašoma pranešime.
Asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas BNS teigė, kad ketinimų protokolą pasirašė orlaivių interjero projektavimo bei gamybos bendrovė „J&C Aero“, lazerių technologijų kūrėja „Aktyvus Photonics“, privatus mokslinių tyrimų institutas Baltijos pažangių technologijų institutas (BPTI), taip pat bendrovė „Brolis Semiconductors“, Danijos užsakomųjų skrydžių ir orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu (ACMI) bendrovė „DAT“, Kauno technologijos universitetas, „Vilnius Tech“ bei lėktuvų techninės priežiūros įmonė „Nordic Aircraft Systems“.
V. Sabaliausko teigimu, protokolą pasirašiusios įmonės ir institucijos įsipareigoja kalbėtis, derėtis bei ieškoti sąlyčio taškų su „Embraer“.
„Gali būti ir taip, kad su kažkuria įmone ir nieko nepavyks. Bet bent jau tas gražus pirmas gestas, požymis, kad kalbama su Lietuvos pramone, Lietuvos verslu, tai jau yra“, – BNS sakė asociacijos vadovas.
Anot V. Sabaliausko, įsigijus lėktuvų iš „Embraer“ Lietuvoje galėtų būti įrengiama jų vidaus įranga, atliekamas techninis aptarnavimas, vykdomi su jais susiję moksliniai tyrimai ir vystomos inovacijos.
„Čia yra pirmos kregždės, tikimasi, kad tų įmonių (bendradarbiaujančių su „Embraer“ – BNS) bus ir daugiau“, – teigė jis.
Pramoninis bendradarbiavimas – rinkos dalyviai tai vadina ofsetu – reiškia, kad tiekėjas dalį sutarties vertės investuoja į pirkėjo šalies ekonomiką, pavyzdžiui, į gamybos, remonto ar modernizavimo darbus vietos įmonėse, technologijų perdavimą ir mokymus, bendrus tyrimų ir plėtros projektus, vietos tiekimo grandines.
Lietuva taikydama šį principą siekia, kad dalis gynybos investicijų liktų šalies viduje, kurtų darbo vietas ir skatintų inovacijas.
„Embraer“ kuria ir gamina tiek karinius, tiek civilinius orlaivius, elektronines sistemas, radarus ir kitus aukštųjų technologijų sprendimus.
BNS rašė, jog Lietuva ketina pirkti tris karinius transporto lėktuvus „Embraer C-390 Millenium“, tačiau kai kurie Seimo nariai suabejojo šiuo sprendimu teigdami, jog pirkiniai neprioritetiniai, brangūs ir nedera bendrame karinės technikos kontekste.
Pramoninio bendradarbiavimo taikymas numatytas Europos Sąjungos (ES) teisėje.
Pernai gegužę Seimas priėmė Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pataisas, įtvirtinusias valstybės ir vietos gynybos pramonės bendradarbiavimą, kartu apibrėžiant ofseto mechanizmą. Jį valstybė galėtų inicijuoti ne mažesnės nei 5 mln. eurų vertės pirkimuose.
