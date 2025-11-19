Taivano viceprezidentė: norime bendradarbiauti su Lietuva

„Tarp demokratijų mums reikia patikimų ir patvarių tiekimo grandinių – nesvarbu, ar tai būtų baterijos, ar lęšiai, ar gimbalai, ar kitos dronų, robotikos ir nepilotuojamų sistemų dalys. Norime bendradarbiauti su Lietuvos pramone šiuo klausimu“, – interviu naujienų portalui „15min“ sakė H. Bi-khim.
„Kai kurios Taivano ir Lietuvos įmonės jau vykdo labai konkrečias diskusijas šia tema“, – teigė Taivano politikė.
Pasak jos, tokioms su agresyviomis šalimis besiribojančioms demokratijoms kaip Lietuva ir Taivanas svarbu bendradarbiauti gynybos pramonėje, siekiant kuo labiau sumažinti priklausomybę nuo komponentų importo iš „nepatikimų vietų“.
H. Bi-kmin teigė matanti potencialo stiprinti Vilniaus ir Taipėjaus prekybinius santykius, pabrėžė jau vykstantį bendradarbiavimą lazerių, puslaidininkių gamybos, modernios žemdirbystės, biomedicinos sektoriuose.
Šiemet gegužę pranešta, kad Taivano elektrinių transporto priemonių ir bepiločių orlaivių kūrėja „Ahamani“ Kazlų Rūdoje už maždaug 8 mln. eurų iki 2026 metų pabaigos pastatys nedidelių dronų dalių gamyklą.
Kaip anksčiau rašė BNS, 2021 metais Lietuvai pradėjus megzti glaudesnius santykius su Taivanu ir Vilniuje atidarius šios salos vardo atstovybę, pašlijo Vilniaus ir Pekino santykiai.
Naujausi komentarai