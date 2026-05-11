Lietuvos kosmoso pramonei – atviros durys tyrimams Tarptautinėje kosminėje stotyje

Susitarimas leis šalies pramonei vykdyti bendrus tyrimus stoties Nacionalinėje laboratorijoje arba pirmoje pasaulyje komercinėje kosmoso stotyje, kurią planuojama paleisti kitąmet.
„Tokie susitarimai Lietuvai yra svarbūs ne tik dėl tarptautinio matomumo, bet ir dėl realių galimybių mūsų įmonėms bei mokslininkams įsitraukti į aukštos pridėtinės vertės kosmoso projektus“, – pranešime sakė laikinasis Inovacijų agentūros vadovas Paulius Kamaitis.
Pasak agentūros, dar vienas memorandumas pasirašytas su Lenkijos kosmoso agentūra „Polsa“ – sutarta stiprinti regioninį bendradarbiavimą kosmoso technologijų, inovacijų, mokslinių tyrimų ir verslo srityse.
P. Kamaičio teigimu, Lietuva ir Lenkija turi didelį potencialą kartu plėtoti kosmoso technologijas, o susitarimas padės Lietuvos verslui ir institucijoms labiau įsitraukti į tarptautines sektoriaus iniciatyvas.
Naujausi komentarai