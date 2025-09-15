„Litgrid“: praėjusią savaitę elektros kaina mažėjo

„Vėjo jėgainės daugiau gaminti pradėjo trečiadienį, o ketvirtadienį vidutinė elektros kaina sumažėjo iki 45 Eur/MWh. Vien per trečiadienį ir ketvirtadienį vėjo jėgainės pagamino net 42 GWh, o per visą savaitę jų gamyba siekė 80 GWh“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Anot bendrovės, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 2 proc. ir siekė 210 GWh, iš kurių 78 proc. elektros užtikrino vietos elektrinės.
Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 164 GWh elektros energijos – 25 proc. daugiau nei prieš savaitę, kai generacija siekė 131 GWh.
Skelbiama, kad daugiausia elektros energijos praėjusią savaitę šalyje gamino vėjo elektrinės. Jų gamyba augo beveik tris kartus – nuo 27 iki 80 GWh. Tuo metu saulės jėgainių generacija mažėjo 21 proc. ir siekė 39 GWh, prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių elektrinių gamyba smuko 39 proc. iki 26 GWh. Taip pat hidroelektrinės pagamino 15 GWh, o kitos elektrinės – 5 GWh.
„Litgrid“ nurodo, kad bendras importo kiekis praėjusią savaitę smuko 27 proc. – nuo 119 iki 87 GWh. Lietuva iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį importavo 86 proc. elektros, taip pat 9 proc. – iš Lenkijos, o likę 6 proc. – iš Latvijos.
Tuo metu eksporto srautai iš Lietuvos augo 36 proc. – nuo 29 iki 40 GWh. Bendrovės duomenimis, 51 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Latviją, 37 proc. – į Lenkiją, 11 proc. – į Skandinaviją.
Elektros srautui „LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojimas praėjusią savaitę siekė 57 proc. Lenkijos kryptimi ir 33 proc. Lietuvos kryptimi, o „NordBalt“ pralaidumas buvo išnaudotas 4 proc. Švedijos kryptimi ir 63 proc. Lietuvos kryptimi.
