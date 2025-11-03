Matulionis dėl KAM biudžeto lėšų: pinigai bus panaudoti tinkamai

„Kalba eina apie įsigijimus, tai yra apie 40 proc. KAM biudžeto. Dar mes turime du mėnesius. Tie pinigai bus tinkamai panaudoti ir čia lygioje vietoje bandoma sukurti problemą“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė D. Matulionis.
Jam antrino ir kandidatas į krašto apsaugos ministru Robertas Kaunas.
„Esu su situacija supažindintas ir patikintas, kad, remiantis jau trečio ketvirčio duomenimis, procentas yra gerokai didesnis. Taip pat esu patikintas, kad tai yra normali praktika ir iki metų galo būna užkontraktuotas praktiškai visas biudžetas“, – dėstė politikas.
„Neužtenka tik skirti didelio finansavimo, reikia sugebėti ir tinkamai jį panaudoti“, – akcentavo socialdemokratas.
Praėjusią savaitę krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, jog KAM yra panaudojusi 55 proc. viso 2025 m. skirto gynybos biudžeto. Pasak jo, iki metų pabaigos tikimasi įsisavinti ir likusius asignavimus – dalį jų numatoma skirti avansiniams mokėjimams už įsigyjamą ginkluotę.
2025 m. Lietuvos asignavimai KAM siekia 4,01 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 3,349 mlrd. eurų.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Dalį šių asignavimų sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – kitais metais ši suma sieks 700,3 mln. eurų.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
