 Mažmeninė prekyba išgyvena renesansą

Mažmeninė prekyba išgyvena renesansą

2026-06-04 12:34
BNS inf.

Metinis mažmeninės prekybos augimas balandį Lietuvoje buvo aukščiausias ES, rodo Eurostato duomenys.

<span>Mažmeninė prekyba išgyvena renesansą</span>
Mažmeninė prekyba išgyvena renesansą / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Per metus – balandį, palyginti su 2025 metų balandžiu – prekyba Lietuvoje augo 8,9 proc., kai vidutiniškai ES – 1 procentu.

Latvijoje metinis augimas siekė 2,5 proc., o Estijoje – 1,6 procento.

Antras didžiausias mažmeninės prekybos augimas fiksuotas Bulgarijoje (7,4 proc.), o ryškiausias susitraukimas – Rumunijoje (5,7 proc.).

Per mėnesį – balandį, palyginti su kovu – Lietuvoje mažmeninė prekyba taip pat augo labiausiai – 1,9 procento. Latvijoje ji smuko 0,4 proc., Estijoje – 1,5 procento. Visoje ES mažmeninė prekyba per mėnesį vidutiniškai susitraukė 0,4 procento.

Kaip rašė BNS, balandį antrojoje pensijų pakopoje senatvei kauptas lėšas atgavo pirmieji iš jos pasitraukę Lietuvos gyventojai.

Šiame straipsnyje:
Mažmeninė prekyba
ES
Renesansas
pardavimai

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