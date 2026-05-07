 Metinis mažmeninės prekybos augimas Lietuvoje – didesnis nei vidutiniškai ES

2026-05-07 13:03
BNS inf.

Metinis mažmeninės prekybos augimas kovą Lietuvoje buvo aukštesnis nei ES vidurkis, rodo Eurostato duomenys.

Per metus – kovą, palyginti su 2025 metų kovu – prekyba Lietuvoje augo 5,7 proc., kai vidutiniškai ES – 1,9 procento.

Latvijoje metinis augimas siekė 3,9 proc., o Estijoje – 6,2 procento.

Didžiausias mažmeninės prekybos augimas fiksuotas Bulgarijoje (12,4 proc.), o ryškiausias susitraukimas – Rumunijoje (2,3 proc.).

Per mėnesį – kovą, palyginti su vasariu – Lietuvoje mažmeninė prekyba augo 2,4 proc., Latvijoje ji smuko 0,1 proc., Estijoje – augo 0,5 procento. Visoje ES ji vidutiniškai augo 0,3 procento.

