 Ministerija analizuos, kodėl auga būtiniausių prekių ir paslaugų kainos

2026-04-29 14:07
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija analizuos, kodėl auga būtiniausių prekių ir paslaugų kainos, bei siūlys,  kaip užtikrinti jų stabilumą – tam trečiadienį posėdyje pritarė Ministrų kabinetas. 

Ministerija analizuos, kodėl auga būtiniausių prekių ir paslaugų kainos / J. Kalinsko / BNS nuotr.

„Reguliari analizė padės laiku nustatyti kainų pokyčių priežastis, įvertinti rinkos tendencijas ir galimas rizikas“, – pranešimė ministerija.

Pasak jos, analizė, kuris remis Valstybės duomenų agentūros statistika, leis priimti pagrįstus sprendimus ir galimybę taikyti tikslines priemones.

Analizė bus atliekama ir išvados teikiamos bent kartą per metus, o prireikus – dažniau.

Būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašas apima maisto produktus, higienos priemones, komunalines ir ryšio paslaugas, transportą ir dalį paslaugų šeimai bei laisvalaikiui.

senis
aš manau kuo toliau tuo daugiau euras tampa tualetiniu popierium.
FAKTAS
GOBŠUMAS IR LENGVAS PASIPELNYJIMOSIS
