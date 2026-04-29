Ministerija analizuos, kodėl auga būtiniausių prekių ir paslaugų kainos

„Reguliari analizė padės laiku nustatyti kainų pokyčių priežastis, įvertinti rinkos tendencijas ir galimas rizikas“, – pranešimė ministerija.
Pasak jos, analizė, kuris remis Valstybės duomenų agentūros statistika, leis priimti pagrįstus sprendimus ir galimybę taikyti tikslines priemones.
Analizė bus atliekama ir išvados teikiamos bent kartą per metus, o prireikus – dažniau.
Būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašas apima maisto produktus, higienos priemones, komunalines ir ryšio paslaugas, transportą ir dalį paslaugų šeimai bei laisvalaikiui.
