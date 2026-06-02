Ministerija praneša apie pokyčius: įvažiavimus į sklypus įsirengti taps lengviau?

Tokie pokyčiai numatyti Statybos techniniame reglamente (STR), jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui, antradienį pranešė Susisiekimo ministerija.
„Žmonės neturi tapti perteklinio reguliavimo įkaitais, kai realybėje nėra galimybės patogiai ir saugiai patekti į savo namus, sodybą ar sklypą. Matėme aiškią problemą – gyvenvietėse galioję reikalavimai tiesiog neatitiko realių situacijų ir gyventojų poreikių“, – pranešime teigė ministras Juras Taminskas.
Nauja tvarka minimalūs atstumų tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu.
Anot pranešimo, taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimų skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo.
Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas.
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