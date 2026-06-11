 Ministerija primena: penktadienį baigiasi šis terminas

Ministerija primena: penktadienį baigiasi šis terminas

2026-06-11 16:58
ELTOS inf.

Penktadienį baigiasi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

<span>Ministerija primena: penktadienį baigiasi šis terminas</span>
Ministerija primena: penktadienį baigiasi šis terminas / A. Ufarto / BNS nuotr.

Anot ministerijos, remiantis ketvirtadienio duomenimis, šiemet dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus – trūksta apie 13 tūkst., arba 12,17 proc. paraiškų.

Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis – dar trūksta apie 577 tūkst. ha, arba maždaug penktadalio (19,78 proc.) pernai deklaruoto ploto.

Visgi ministerija pažymi, kad šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą.

„Dažnai anksčiau pateikiamos mažesnės ar paprastesnės paraiškos, o didesnius plotus deklaruojantys ūkiai paraiškas pateikia vėliau – prieš tai dar tikslindami laukų ribas, duomenis ir prisiimtus įsipareigojimus. Todėl paskutinėmis deklaravimo dienomis paprastai išauga ir pareiškėjų, ir savivaldybių specialistų aktyvumas“, – teigiama ŽŪM pranešime.

Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 22 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc. 

Šiame straipsnyje:
ŽŪM
ministerija
žemės ūkis
pasėliai
pasėlių deklaravimas
terminas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų