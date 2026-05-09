Iš ministerijos – žinia apie šildymo kompensacijas

Vis tik ministerijos teigimu, besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio.
„Palyginti su 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu, pateikta apie 6,7 tūkst. prašymų daugiau“, – Eltai nurodė SADM.
Jos duomenimis, 2026 m. sausio–balandžio mėnesiais gauta apie 155,4 tūkst., o tuo pačiu metu pernai apie 148,7 tūkst. prašymų – besikreipiančių skaičius išaugo apie 4,5 proc.
Kaip ELTA skelbė anksčiau, SADM duomenimis, vien vasarį buvo pateikta apie 41 tūkst. prašymų. Tuo pačiu metu pernai dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų kreipėsi apie 12 proc. arba 4,4 tūkst. mažiau – 36,6 tūkst. gyventojų.
Vis tik, kaip pažymi ministerija, pateiktų prašymų skaičius nėra lygus realiai kompensacijas gavusių asmenų skaičiui, nes ne visi jie gali atitikti nustatytas sąlygas.
„Pavyzdžiui, ne visais atvejais šilumos tiekėjai apskaičiuos kompensaciją, nes išlaidos už šildymą neviršys dešimtadalio asmens gaunamų pajamų, taip pat tas asmuo ar jo šeimos narys gali būti pateikę kelis prašymus – prašymai gali dubliuotis ir panašiai“, – teigė SADM.
Jos duomenimis, praėjusį šildymo sezoną vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas gavo apie 161,2 tūkst. asmenų. Tuo metu šių pirmąjį ketvirtį jų skaičius siekė 179,9 tūkst., tačiau tikslūs duomenys, koks gyventojų skaičius faktiškai per šį šildymo sezoną gavo kompensacijas, bus žinomi pasibaigus metų antrajam ketvirčiui.
Praėjusį šildymo sezoną iš viso kompensacijas gavo apie 138 tūkst. asmenų, joms skirta apie 59 mln. eurų.
Bendras lėšų poreikis gali sudaryti 100 mln. eurų
Ministerija prognozuoja, kad šiemet šildymo ir vandens bendra gyventojų išlaidų padengimui reikalinga lėšų suma sudarys apie 100 mln. eurų.
Jos teigimu, manoma, jog kompensacijoms gali prireikti apie 80 mln. eurų, tačiau, įskaitant kredito, paimto daugiabučiams namams atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, bendras lėšų poreikis išaugs.
Prašymus dėl kompensacijų 2025–2026 m. šildymo sezonui nepasiturintys gyventojai galėjo teikti viso šildymo sezono metu – nuo rugsėjo pradžios iki balandžio pabaigos.
Šildymas nuo 2026 m. pabrango Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – dabar galioja standartinis 21 proc. tarifas.
SADM teigia numačiusi 2026 m. papildomus 48,4 mln. eurų socialinei paramai, jei savivaldybėms pritrūktų lėšų kompensacijoms.
