Ministras įvardijo, ar realu tikėtis didesnių pensijų

„Rezervą vis dėlto siūlyčiau palaikyti kaip rezervą ir žinant, kokia geopolitinė situacija aplink mus yra, vis dėlto nereikėtų galbūt piktnaudžiauti jo naudojimu. Pensijų augimas, manau, kad tikrai bus ganėtinai spartus ir to pakaks“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė K. Vaitiekūnas.
„Manau, kad pensijos tikrai Lietuvoje augs, jos yra indeksuojamos, indeksuojamos nuo darbo užmokesčio fondo, tai, be abejonės, pensijų augimas yra tikėtinas“, – pridūrė ministras.
Socialdemokratas Karolis Podolskis pabrėžė, kad daliai gyventojų atsiėmus lėšas iš antros pensijų pakopos fondų pasipildė ir „Sodros“ rezervas.
„Kiek būtų galima to rezervo panaudoti pensijų didinimui?“ – klausė parlamentaras.
Šiemet į „Sodros“ biudžetą jau grąžinta apie 1,32 mlrd. eurų iš pensijų kaupimą nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose.
2025 metų pabaigoje „Sodros“ rezervas buvo 4,5 mlrd. eurų. Planuojama, kad šių metų pabaigoje be grįžtančių pensijų pinigų jis siektų 5,28 mlrd. eurų – jį papildys 2025 metų perviršis – 818,3 mln. eurų. Tuo metu su dabar jau pervestais pensijų fondų pinigais rezervas siektų 6,6 mlrd. eurų, tačiau iki metų pabaigos ši suma, tikėtina, dar išaugs žmonėms toliau atsiimant sukauptas lėšas.
BNS rašė, kad „Sodros“ skaičiavimais, gyventojai, atsisakantys kaupti pensijai antros pakopos fonduose gali atsiimti vidutiniškai 60 proc. sukauptų lėšų, o apie 40 proc. sumos sudaro valstybės įnašas, kuris grįžta į „Sodrą“.
Iš antros pakopos pensijų kaupimo per pirmąjį ketvirtį pasitraukė apie 550 tūkst. žmonių.
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