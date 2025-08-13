Ministras įvardijo potencialius svarbaus projekto investuotojus

„Vyksta dabar toliau pokalbiai, kiek dalyvių bus, šiai dienai tikrai negaliu pasakyti, vis tiek jau į tokią finišo tiesiąją išeiname, bet interesas yra. (…) Yra daug įmonių, kurios yra radare, konkretų interesą rodo nedaug įmonių, tai yra pakankamai ribotas skaičius, (…) kalbame apie dvi-tris įmones“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Jokių garantijų (dėl konkurso baigties – ELTA) tikrai negalime duoti, kaip ir minėjau, mūsų tikslas yra įtikinti potencialius dalyvius dalyvauti tame konkurse ir pateikti dokumentus – ar tai įvyks, ar ne, tikrai negaliu komentuoti, tiesiog vyksta darbas“, – tikino jis.
Laikinasis ministras nedetalizavo, kokių valstybių potencialūs parko vystytojai domisi projektu, taip pat teigė, kad šiuo metu nė viena konkurse dalyvauti norinti įmonė nėra oficialiai pateikusi dokumentų.
„Jokių dokumentų nėra pateikta, dokumentų pateikimas yra rugsėjo 8 d. terminas. (…) Tai yra pasaulinė praktika, natūralu, kad tokiuose konkursuose yra pateikiami dokumentai praktiškai paskutinę minutę“, – aiškino Ž. Vaičiūnas.
Antro jūros vėjo parko aukcionas startavo birželio pradžioje, laikas dokumentams pateikti sudaro tris mėnesius.
Konkursą organizuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Anot jos, laimėtojas bus renkamas pagal naudingiausią pasiūlymą – mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus skatinimo apimtį arba, jei nepageidauja skatinimo, pagal didžiausią vystymo mokestį, kurį laimėtojas įsipareigoja sumokėti valstybei.
Laimėtoją tikimasi paskelbti šių metų gale. Jį taip pat turės tikrinti vyriausybinė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.
Projektas bus iš dalies kompensuojamas jo rangovo pelno mokesčiu už elektros pardavimą, o į vartotojų mokamą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą kaštai bus įskaičiuojami tik nuo tada, kai parkas pradės veiklą.
Planuojama, kad tai įvyks 2033 m.
Lietuva iš viso planuoja turėti du 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Gegužės viduryje Seimas pritarė Vyriausybės siūlymui, kad antrojo strateginio vėjo parko Baltijos jūroje konkursas įvyks, jeigu jame dalyvaus mažiausiai du vystytojai.
Šiame konkurse ankstesnėmis Seimo patvirtintomis sąlygomis dalyvavo valstybės energetikos grupės „Ignitis“ įmonė „Ignitis Renewables“, 2023 m. su tarptautine partnere „Ocean Winds“ tapusi ir pirmojo jūros vėjo parko rangove.
Apie svarstymus dalyvauti antrojo vėjo parko konkurse tuomet pranešė ir Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“.
Naujausi komentarai