Ministras: yra nedidelis šių degalų vartojimo sumažėjimas

„Net ir ganėtinai stipriai pabrangus degalams galime matyti, kad yra nedidelis dyzelino vartojimo sumažėjimas, tačiau benzino tas pokytis, išskyrus balandį, tikrai yra ganėtinai stipriai į didžiąją pusę“, – parlamentarams antradienį teigė Kristupas Vaitiekūnas.
Pasak jo, dyzelino vartojimo sumažėjimą galima sieti ne tik su išaugusiomis degalų kainomis, bet ir su technologiniais pokyčiais.
„Vis dėlto tų automobilių, jeigu kalbant apie lengvuosius, kur žmonės naudoja, vis daugėja benzinu varomų hibridinių ir elektrinių transporto priemonių ir tą atspindi benzino pardavimo dinamika, kuri yra teigiama net ir esant ganėtinai aukštoms benzino kainoms“, – pabrėžė K. Vaitiekūnas.
Finansų ministerijos duomenimis, sausį benzino pardavimai augo 20,2 proc., palyginti su pernai sausiu, vasarį – 17,7 proc., kovą – 15,9 proc., balandį – 2,7 proc., tuo metu dyzelino – atitinkamai augo 35,6 proc. ir 7,3 proc. bei smuko 2,6 proc. ir 3,8 proc.
Praėjusių metų gruodį dyzelino buvo nupirkta 26,7 proc. mažiau nei 2024-ųjų gruodį – greičiausiai tam įtakos turėjo šalta žiema.
Naujausi komentarai