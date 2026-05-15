Monetų iš taupyklės taip lengvai nepasikeisite

Užtrukusi registracija
„Kauno dienos“ skaitytoja Jūratė pasidalijo pastarojo apsilankymo Lietuvos banke, įsikūrusio Maironio gatvėje, patirtimi. Moteris tikėjosi greitai išsikeisti euro monetas, tačiau viskas užtruko.
Kaunietė pasakojo nusprendusi ištuštinti turėtas taupykles ir namuose nekaupti euro monetų. Taigi norėjo jas išsikeisti Lietuvos banko kasose. Anksčiau klientai čia galėdavo ateiti, parodyti asmens tapatybės dokumentą ir tiesiog iškeisti monetas į kupiūras, o dabar aptarnaujami tik registruoti klientai.
„Atėjau į Lietuvos banką, darbuotojai pasakė, kad reikia registruotis, nes pasikeitė tvarka. Jų salėje stovi ekranas, per kurį turi prisijungti prie savo e. banko, tada – prie Lietuvos banko kasų. Šiaip viešose vietose jungtis prie banko neatrodo nei saugu, nei patikima, bet monetų maišelis buvo gana sunkus ir nenorėjau antrą kartą eiti, tad pradėjau registruotis vietoje“, – pasakojo Jūratė.
Moteris naudojasi e. banku, tačiau, pasak skaitytojos, net ir tam reikėjo skirti nemažai laiko.
„Prisijungiau prie savo banko, buvo nurodyta kreiptis į Lietuvos banko kasų puslapį. Ten reikėjo suvesti asmens duomenis ir banko sąskaitą. Kadangi per e. valdžios vartus buvau nukreipta į jų sistemą, banko sąskaitos numerį turėjau vesti ranka. Gerai, kad turėjau išmanųjį telefoną, tai galėjau tos sąskaitos numerį pasižiūrėti, bet vesti skaičius ranka – nesąmonė. Juk didelė klaidos tikimybė. Paskui į e. paštą atėjo laiškas, reikėjo paspausti ant nuorodos, kad registracija būtų patvirtinta. Taigi dar ir telefonu turėjau jungtis. Užtrukau daugiau kaip 10 minučių – viskas labai komplikuota“, – pastebėjo kaunietė.
Tik į sąskaitą
Užtrukusi registracija – tik vienas dalykas, nustebinęs monetas pasikeisti norėjusią moterį. Lietuvos banko kasų darbuotojai jai nurodė, kad pagal naują tvarką, pakeitus monetas, pinigai bus pervesti į banko sąskaitą.
Kai klientas užsiregistruoja norėdamas pasikeisti monetas, sugeneruojamas PIN kodas. Kliento numerį reikia pačiam įvesti į monetų skaičiavimo aparatą, tada įvesti PIN kodą ir monetų skaičiavimo aparate pasirodo kliento vardas ir pavardė. Tik tada galima mesti monetas į aparatą. Baigus procedūrą, aparatas duoda čekutį, kuriame nurodyta suskaičiuotų monetų suma. Ji po kurio laiko įkrinta į žmogaus asmeninę banko sąskaitą.
„O jeigu man reikia grynųjų pinigų? Tai jau nebeteikiama tokia paslauga? Jei man reikia kupiūrų? Dabar turiu laukti, kol Lietuvos bankas perves, tada eiti iki bankomato ir nusiimti pinigus. Absurdiška tvarka. Negana to, pervedimas nėra momentinis – iškeistus pinigus gavau tik po poros valandų. Jeigu monetas pasikeisi Lietuvos banko darbo laiko pabaigoje, pinigus gausi tik kitą dieną“, – stebėjosi tvarka kaunietė.
Moteris svarstė, kad taupyklėse kaupti monetas pasidarė sudėtinga, nes Lietuvos banke jas išsikeisti nebėra paprasta.
„Greičiau monetas suberti prekybos centrų savitarnos kasose, nei jas išsikeisti Lietuvos banke“, – pridūrė Jūratė.
Be to, moteriai kilo mintis: kaip Lietuvos banko paslaugomis pagal dabartinę tvarką gali pasinaudoti tie, kurie neturi e. banko? „Taip išeina, kad net nebūsi registruojamas, negalėsi centų pasikeisti“, – stebėjosi „Kauno dienos“ skaitytoja.
Jau pusmetį
Lietuvos banko Komunikacijos skyriaus vyr. specialistas Giedrius Šniukas „Kauno dienai“ nurodė, kad tvarka, kai aptarnaujami registruoti klientai, galioja jau daugiau nei pusmetį, nuo praėjusių metų rugpjūčio 5 d. Taip esą siekiama užtikrinti sklandesnį gyventojų aptarnavimą.
Lietuvos bankas skelbė, kad, siekiant didesnio skaidrumo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti, pernai įdiegta nauja informacinė sistema – joje kaupiami duomenys apie klientams suteiktas kasos paslaugas ir atliktas finansines operacijas.
„Buvo pakeista visų, ne tik monetų keitimo, Lietuvos banko kasose teikiamų paslaugų teikimo tvarka. Registracija Lietuvos banko kasų klientų registre reikalinga norint gauti bet kurią Lietuvos banko kasose teikiamą paslaugą, įskaitant ir euro bei litų banknotų ir monetų keitimo paslaugas.
Pokyčiais siekiama užtikrinti sklandesnį, efektyvesnį ir saugesnį paslaugų teikimą. Visų pirma, tai reikalinga pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti.
Be to, klientai savo registro paskyroje gali matyti savo atliktas pinigines operacijas ir patogiau naudotis Lietuvos banko kasų paslaugomis. Lietuvos banko kasų klientų registre pakanka užsiregistruoti ir sukurti savo paskyrą vieną kartą. Registracija galioja neribotą laiką“, – dienraščiui komentavo G. Šniukas.
Jis nurodė, kad lėšos už pakeistas monetas pervedamos į kliento sąskaitą tą pačią arba kitą darbo dieną.
„Prisijungimas skirtas tik tapatybei patvirtinti, o sąskaitą turite nurodyti patys, nes galbūt norite pinigus gauti į visai kitą banką ar kitoje įstaigoje esančią sąskaitą. Kad neįsiveltų klaidų, sistema pati patikrina, ar sąskaitos numerio formatas teisingas. Atkreipiame dėmesį, kad sąskaitos numeris suvedamas vieną kartą, jis išsisaugo ir vėliau pakartotinai suvesti nebereikia“, – pažymėjo Lietuvos banko specialistas.
Pasiūlė išeitį
„Kauno diena“ pasiteiravo, kaip pasinaudoti Lietuvos banko paslaugomis tiems, kurie nesinaudoja e. banku ir per e. valdžios vartus neturi galimybės užsiregistruoti.
„Jeigu asmuo neturi prisijungimų prie elektroninio identifikavimo sistemų, jį gali užregistruoti Lietuvos banko kasų darbuotojas. Tokiu atveju į Lietuvos banko kasų klientų registrą įkeliama asmens dokumento, įrodančio asmens tapatybę, kopija“, – aiškino G. Šniukas.
„Be jokios registracijos kasoje galite išsikeisti iki 50 monetų per dieną. Jei tų monetų daugiau, bankas jas priima tik per monetų keitimo savitarnos aparatus, pervedant į kliento sąskaitą. Tokia tvarka įvesta siekiant didesnio skaidrumo, patogumo klientui ir užkardant galimo pinigų plovimo riziką“, – pridūrė Lietuvos banko specialistas.
Lietuvos banke nurodoma, kad nemokamo monetų keitimo mėnesio limitas – 1 tūkst. eurų asmeniui. Viršijus šią sumą, monetų keitimas nebus ribojamas, tačiau už 1 tūkst. eurų per mėnesį viršijančią sumą bus taikomas 5 proc. įkainis. Skelbiama, kad labdaros organizacijos ir religinės bendruomenės taip pat turės registruotis Lietuvos banko kasų klientų registre www.kasos.lb.lt, tačiau galės neribotai ir nemokamai keisti monetas monetų skaičiavimo savitarnos aparatuose.
